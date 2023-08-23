Мечтал пойти в школу, но попал в страшное ДТП: после аварии парень оказался прикован к инвалидной коляске

Влад попал в ДТП, когда ему было всего шесть лет. Фото: фонд «Берегиня». Фото: архив "КП"

Владу Фатыкову из деревни Кондратово в Пермском районе - 22 года. 16 лет своей жизни он прикован к инвалидному креслу. Виной всему стало страшное ДТП, которое случилось, когда Владу было всего шесть лет.

- Сын рос, как все обычные дети: ходил в садик и мечтал пойти в школу, - рассказывает Лариса, мама Влада Фатыкова.

Но абсолютно здоровый и красивый ребенок так и не пошел в первый класс. За два месяца до торжественной линейки в Кондратовской школе, Владика сбила машина.

В июле 2007 года Фатыковы возвращались домой от стоматолога. Пешеходный переход, зеленый сигнал светофора, Владик побежал вперед мамы…

Один миг и страшный удар мчащейся легковушки разделил жизнь этой маленькой семьи на «до» и «после».

Влад получил тяжелую черепно-мозговую травму и два месяца провел в реанимации. Мама одна воспитывает сына, и за это время просто почернела от горя. К счастью, мальчик выжил, но уже не мог ходить, есть сам и почти перестал общаться. Вместо зачисления в первый класс ребенок приобрел первую группу инвалидности, а мечты о школе сменились мечтами просто дышать и быть рядом с мамой Ларисой.

Женщина начала тяжелую борьбу за жизнь и здоровье сына. Несмотря на тяжелые последствия аварии, Владик говорил и даже читал книги, но в марте 2023 года случилось очередное горе - он заболел ковидом и угодил в больницу с пневмонией. Его пришлось подключить к ИВЛ.

Влад получил тяжелую черепно-мозговую травму и в свои 22 года продолжает оставаться ребенком. Фото: фонд «Берегиня».

Теперь Влад почти не говорит, потерял в весе, а покормить его, как едят все обычные люди, попросту невозможно. Сейчас Владик живет с помощью специального питания - жидкой смеси Nutrikomp Fiber Energy, которая вводится с помощью трубок и шприцов.

- Мама Лариса очень любит своего сына и хочет, чтобы он жил и улыбался дальше, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Но без специального питания Владу не выжить. Смесь стоит дорого, и чтобы получать необходимую норму питательных веществ, Владику нужно до 3 бутылочек в день. Чтобы помочь Владику питаться, нужно собрать 300 000 рублей, на эти деньги мы купим питание на 7 месяцев вперед.

16 лет своей жизни Влад прикован к инвалидному креслу. Фото: фонд «Берегиня».

Если вас тронула судьба парня из Кондратово, который из-за страшного ДТП оказался прикован к инвалидной коляске, то помочь ему можно здесь.