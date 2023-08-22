«Мама, купи песика!»: стоит ли поддаваться на уговоры ребенка взять щенка

Лабрадоры отличаются хорошим покладистым характером и подходят в качестве первой собаки для ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Классическая ситуация: питомца просит ребенок, а гуляют и ухаживают за ним родители. Как определить, готовы ли ваши дети заботиться о щенке самостоятельно? Или лучше попытаться отговорить ребенка от собаки?

- Отговорить ребенка очень сложно, я бы даже сказала – невозможно, - считает кинолог Ксения Офицерова, руководитель школы дрессировки и послушания. - Но можно проверить, насколько серьезно он настроен, готов ли действительно заниматься собакой. И если нет – пусть ребенок сам убедится в этом.

Подъем! На прогулку!

На первый взгляд кажется, что самое сложное, что ожидает владельцев собаки – каждое утро гулять с ней, а значит, вставать намного раньше обычного и выходить на улицу, невзирая на дождь, снег или мороз.

- Сын просит собаку. Договорились, что месяц он будет ежедневно вставать в 6 утра и прогуливаться вокруг дома. Если не надоест, будем выбирать щенка, - рассказывает Анна, мама 9-летнего школьника.

Достаточно ли будет такого опыта?

- Мы шесть лет назад взяли спаниеля. Старшему сыну тогда было 10 лет, и он очень хотел собаку, - делится своим опытом Мария, мама троих детей. – Ну, первые два месяца с щенком нельзя было гулять, потому что он был на карантине, пока ему прививки не сделали. Выводить начали только в мае, как раз был конец учебного года. Вначале сын очень ответственно отнесся к этому. Вставал ежедневно чуть ли не в шесть утра, чтобы перед уроками выгулять Сардельку. Однажды учительница прислала мне фотографию, как у меня ребенок уснул на уроке. Сидел за первой партой и спал. Ни одноклассники, ни учитель его тревожить не стали. И даже на перемене все вокруг него на цыпочках ходили, чтобы он мог выспаться.

Но продлилось это недолго. Сейчас спаниеля выгуливает папа: утром - перед работой, вечером – после работы. А дети с удовольствием играют с ним днем, дома, когда есть время и желание.

- Конечно, если папа задерживается на работе, кто-то из детей выгуляет Сардельку,- говорит Мария. – Но они не очень любят это делать, потому что я заставляю всегда убирать на прогулке за собакой, то есть мы гуляем всегда с пакетиками, с совочком, все за ней подчищаем и выбрасываем в контейнер.

- В принципе, не рассчитывайте, что ребенок будет полностью заниматься собакой, - говорит психолог Вера Кречетова. – Часть ответственности все равно придется брать на себя родителям – вопрос, какую именно часть. И если вы не готовы посвящать собаке все свое свободное время, не просто кормить и гулять, а заниматься ее воспитанием, дрессурой, то заранее подготовьте ребенка к тому, что с появлением в доме собаки, у него не просто будет новая игрушка, а возникнут новые обязанности.

Взять собаку на «тест драйв»

- Если у кого-то из ваших знакомых или друзей, есть дружелюбная адекватная собака, можно договориться, чтобы ваш ребенок раз в день гулял с ней. Не просто красовался на улице с щенком на поводке, а на полном серьезе, - говорит Ксения Офицерова. – Объясняем: «Представь, что это твоя собака. Ты приходишь, надеваешь на нее поводок, идешь с ней, гуляешь часа два, причем в любую погоду, а в идеале еще и занимаешься с собакой, чтобы она выполняла какие-то простые команды. На улице убираешь за ней, кладешь «кучки» в мешочек, доносишь до мусорки. После прогулки моешь лапы».

Подобные «тест драйвы» покажут ребенку, что такое по-настоящему иметь собаку. Как правило, через неделю желание иметь щенка начинает угасать.

Можно также обратиться в приют для животных. Выбрать там себе определенную собаку, которую вы будете курировать, и также ежедневно гулять с ней.

Другой вариант – договориться с волонтерами и взять собаку на передержку. Часто бывает, что надо куда-то пристроить щенков, чтобы они не в приют попадали, так как для малышей там слишком много инфекций. А с улицы их отправляют сразу на передержку до тех пор, пока не найдется хозяин.

- За то время пока собака находится на передержке, ребенок получает необходимый опыт полноценного общения с животным, - говорит Ксения Офицкерова.- И если он по-прежнему будет желать собаку, то уже осознанно можно взять домашнего питомца. Хотя бывали случаи, когда люди, которые брали себе щенка на передержку, его у себя и оставляли. Но даже если ребенок понимает, что не справляется с собакой, что не хочет с ней заниматься, для щенка, выросшего в хороших домашних условиях, потом проще найти новый дом. Так что плюсы тут для всех.

«Вот подрастешь…»

Часто родители отвечают на просьбу ребенка о собаке так: «Вот подрастешь, тогда и заведем!». А на самом деле, в каком возрасте дети готовы сознательно заботиться о питомце?

- Дети с 10 лет уже могут самостоятельно заботиться о собаке, но я бы лично не рекомендовала заводить щенка до четырнадцати лет, - считает Ксения Офицерова. - Дело в том, что ребенок в возрасте до 14 лет находится с собакой на одном психоэмоциональном уровне. И щенок воспринимает себя с ребенком на равных и не понимает, почему он должна слушаться равного себе. Он воспринимает его не как вожака стаи, а как такого же щенка.

- Сарделька сейчас слушается только мужа, она его считает хозяином - и все, - подтверждает Мария. – То есть она выполняет команды, но если на улице вдруг ей взбредет в голову куда-то побежать, то она и мне не подчинится, не говоря уже о детях. Я на прогулках не рискую ее спускать с поводка.

Так что если завели собаку, лучше сразу отправить ее с ребенком на кинологические курсы или в клуб юных собаководов, где под присмотром тренера научатся общаться с питомцем, займутся его дрессировкой, аджилити.

- У нас есть ребята, которые после участвовали в соревнованиях «юных хендлеров», занимали призовые места в чемпионатах России и мира по аджилити, - рассказывает Ксения Офицерова. - Они начинали кинологическую карьеру в 10-13 лет, но у них точно было большое желание заниматься с собакой.

Какую породу выбрать

- Ух, заведу себе овчарку, все меня бояться станут, - это еще одна мотивация для школьника иметь собаку. Но эксперты считают, что сторожевые, охотничьи и бойцовые породы не слишком подходят для семей с маленькими детьми. Но и мелкие собачки бывают очень агрессивными.

Какую же породу стоит выбирать в качестве первой собаки для ребенка? Хорошим покладистым характером отличаются лабрадоры, шелти, колли, далматинцы, болонки, сенбернары, мопсы, пудели. Но сама по себе порода вовсе не гарантирует послушности собаки. Поэтому щенку любой породы, в том числе и «двортерьеру», требуется дрессировка.

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Как можно попытаться убедить ребенка отказаться от собаки

Разумеется, самым простым способом для родителей, ни в коем случае не желающим заводить собаку, будет обычный отказ: «Нет, и все!». Но лучше все-таки привести разумные аргументы того, почему вы не хотите иметь домашнее животное.

1.Собака будет грызть все в доме. От нее будет много шерсти, тебе придется все время убирать за ней.

2. На собаку придется тратить много времени: на прогулки, на уход за ней, ее надо будет водить в ветеринарную клинику, к собачьему парикмахеру.

3. Тебе придется отказаться от поездок в выходные к друзьям, в походы, отпуска на море, потому что нельзя будет оставить собаку дома одну.

4. Собака – это очень дорогое удовольствие. Ей надо будет покупать специальный корм, витамины, игрушки, лекарства, ошейник, шлейку. А также тратить деньги на услуги ветеринаров, груммеров, кинологов.

И еще вариант – предложите ребенку вместо собаки завести другое домашнее животное: котенка, хомячка, канарейку. Возможно, он согласится на замену.