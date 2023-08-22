Кто такой Эдуард Соснин, который стал новым мэром Перми

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

22 августа на заседании Пермской городской Думы депутаты избрали на должность нового главы Перми министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина. За него проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на заседании. Один человек воздержался, пятеро были против. Судя по всему, это были члены фракции коммунистов, которые перед голосованием заявили о необходимости возвращения прямых выборов мэра. Для того, чтобы быть избранным, кандидату требовалось набрать не менее 19 голосов. Так что Эдуард Соснин стал новым главой города.

Церемония его инаугурации состоится 28 августа в здании Дворца молодежи.

Что известно о новом главе города?

40-летний Эдуард Соснин – уроженец Лысьвы. После окончания балакавриата Высшей школы экономики в Перми получил право продолжить бесплатное обучение в магистратуре московской ВШЭ. Затем работал в Москве в крупной оптовой компании. В 2009 году занял пост генерального директора этой компании.

В 2013 году вернулся в родной город, где создал предприятия по производству товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство. В ноябре 2020 года возглавил краевое министерство экономического развития.

Женат. Увлекается лыжными гонками, борьбой самбо и дзюдо. Любит путешествовать.