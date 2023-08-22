Депутаты выбирают нового мэра Перми

За кресло мэра борются глава Ленинского района и краевой министр экономического развития.

Сегодня, 22 августа, в пермской городской Думе депутаты заслушивают кандидатов на пост мэра Перми. Первым выступил глава Ленинского района Александр Русанов. Он назвал первоочередной задачей городских властей увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет поддержки малого и среднего бизнеса.

- Сейчас в Перми 55 500 субъектов малого и среднего бизнеса, требуется оказывать им грантовую поддержку. Также обратить внимание на развитие туристической сферы города, - отметил Русанов.

Второй кандидат Эдуард Соснин, занимающий пост главы Минэкономразвития Пермского края, отметил, что решение принять участие в выборах градоначальника для него стало очень важным шагом и осознанием огромной ответственности.

- Я живу с семьей в Перми и хочу сделать все возможное для города ,- сказал Соснин. - В числе планов - увеличить участие Перми в национальных проектах. Шире привлекать частные инвестиции.

Совсем скоро станет известно, кто возглавит Пермь. Церемония инаугурации нового мэра пройдет 28 августа в 14.00 во Дворце молодежи.