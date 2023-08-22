Главой Перми стал Эдуард Соснин

Эдуарда Соснина поддержали депутаты городской Думы. Фото: admin.permkrai.ru

22 августа на заседании городской Думы состоялись выборы главы Перми. Свое видение дальнейшего развития города представили два кандидата на пост мэра: министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов.

Напомним, всего на пост главы Перми, освободившийся после ухода Алексея Дёмкина, претендовало 14 человек. Конкурсная комиссия, заседание которой прошло 17 августа, отобрала из всех претендентов двоих. Окончательный выбор предстояло сделать депутатам.

Первым свою программу представил Александр Русанов. Он назвал первоочередной задачей городских властей увеличение доходной части бюджета, в том числе за счет поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас в Перми 55 500 субъектов МСБ, по мнению Александра Русанова, требуется оказывать им грантовую поддержку, а также обратить внимание на развитие туристической сферы города.

Эдуард Соснин отметил, что решение принять участие в выборах главы Перми для него стало очень важным шагом и осознанием огромной ответственности.

- Я живу с семье в Перми и хочу сделать все возможное для города,- сказал он.

В числе планов Эдуарда Соснина - увеличить участие Перми в национальных проектах, шире привлекать частные инвестиции. Также, отвечая на вопросы депутатов, претендент на пост мэра отметил, что главным принципом развития Перми должна быть комплексность, "не должно быть точечной застройки".

В итоге решение депутатов было предсказуемым – народные избранники поддержали кандидатуру Эдуарда Соснина. За него проголосовали 24 депутата. Один воздержался, пятеро были против.

Напомним, 40-летний Эдуард Соснин – уроженец Лысьвы. После окончания Высшей школы экономики работал в Москве в крупной оптовой компании. В 2013 году вернулся в родной город, где создал предприятия по производству товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство. В ноябре 2020 года возглавил краевое министерство экономического развития.

В проектном решении, размещенном на сайте Пермской городской Думы сообщается, что церемония инаугурации нового мэра пройдет 28 августа в 14.00, ее организуют в Дворце молодежи.