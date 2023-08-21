Мистика, комедии, классика – пермские театры открыли новый сезон

Театр «У Моста» откроет сезон мистическим триллером «Вий». Фото: театр «У Моста»

Конец августа – время, которое с нетерпением ждут все театралы. В это время пермские театры готовятся к открытию нового сезона и делятся своими планами на будущее.

Самым первым сезон начал Театр-Театр. 16 августа в цехе Завода Шпагина актеры театра показали спектакль Марка Букина «Раскольников» (18+) по мотивам романа «Преступление и наказание», который попал в лонг-лист «Золотой Маски»-2023. А 17 августа уже на сцене театра зрители увидели музыкальную сказку «Летучий корабль» (6+). На этой неделе в ТТ состоятся показы мистического мюзикла «Сонная Лощина» (12+). Спектакли пройдут 28 и 29 августа.

Театр «У Моста» в этом году пригласит зрителей 22 августа. Здесь на открытие покажут два спектакля: визитную карточку театра – мистический триллер «Вий» (12+) по повести Гоголя, а также современную комедию «Лягушки в шампанском» (16+), премьера которой состоялась год назад.

В центре сюжета «Лягушек» - жизнеутверждающая история, где есть если не мистика, то настоящее волшебство. Бывший актер подрабатывает таксистом, и однажды в его видавший виды «Мерседес» садится умопомрачительная красотка из Америки…

В этот же день самых маленьких зрителей ждут в театре кукол. Там 22 августа тоже состоятся два спектакля «Волшебный поезд» (0+) и «Ах, Красная шапочка» (0+)

Пермский театр оперы и балета поддерживает многолетнюю традицию и открывает новый сезон постановкой на музыку Петра Ильича Чайковского. 3 сентября 152-й сезон в театре начнется с оперы «Евгений Онегин» (12+) в постановке Владиславса Наставшевса, которая была отмечена Всероссийской премией «Золотая Маска» за режиссерскую работу.

Спектакль построен на воспоминаниях главного героя. Действие разворачивается в пространстве памяти с ее неизбежными преломлениями и искажениями, а действие перенесено в 1870-е годы - в эпоху создания партитуры Чайковского. Это сделано для того, чтобы приблизиться к контексту, в котором работал композитор, сочиняя «Евгения Онегина».

Пермский ТЮЗ откроет сезон 15 сентября веселой «Прибайкальской кадрилью» (16+) о том¸ как, устав от скучной семейной жизни, две соседки решили совершить обмен... мужьями. А на следующий день в ТЮЗе покажут последнюю премьеру прошлого сезона – «Капризку» (6+).