Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2023 9:20

«Вещи на месте, а его нигде нет»: в Москве пропал 41-летний пермяк

Родные пропавшего в столице пермяка просят помочь в его поисках
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Последний раз Василий Агеев выходил на связь 12 августа. Фото предоставлено бывшей супругой пропавшего

Последний раз Василий Агеев выходил на связь 12 августа. Фото предоставлено бывшей супругой пропавшего

В Москве пропал 41-летний Василий Агеев. Мужчина больше недели не выходит на связь с родными. Бывшая супруга пропавшего Анастасия рассказала некоторые подробности исчезновения.

- В Москву Вася уехал зимой этого года, - рассказывает Анастасия. - Жил в хостеле, а работал в сервисе по ремонту электросамокатов. Последний раз он написал мне сообщение в телеграмм поздним вечером 12 августа. Увидела я его только на утро следующего дня, ответила ему, но оно до сих пор не прочитано. Ничего тревожного в сообщении не было. Сначала мы с его мамой решили подождать, надеялись, что скоро выйдет на связь. Но когда несколько дней подряд его телефон не отвечал, и он не появлялся в соцсетях, его мама обратилась в полицию, а я - к волонтерам.

Анастасия рассказывает, что полицейские приходили в хостел, где жил Василий. Его вещи на месте, а сосед по комнате говорит, что сам вернулся в хостел только 15 августа, и Василия уже там не было. По словам Анастасии, в Москве у Василия друзей нет, только коллеги по работе, где он уже больше недели не появлялся. Также Анастасия рассказала, что у Василия диабет, и ему ежедневно нужны уколы инсулина.

Фото предоставлено бывшей супругой пропавшего

Фото предоставлено бывшей супругой пропавшего

- Ума не приложу, что с ним могло произойти, раньше он никогда не пропадал. Он ведет здоровый образ жизни, выпивает редко и помалу. В Перми он жил в деревне Нестюково. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры, мы очень за него переживаем, - говорит Анастасия.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Василия, Анастасия просит писать ей ВКонатке или в любой из мессенджеров по телефону: 89019553185.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавший два года назад 30-летний пермяк нашелся живым

Брат Дмитрия Епишина рассказал, что с ним произошло (Подробнее..)

О РАЗНОМ