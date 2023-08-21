«Вещи на месте, а его нигде нет»: в Москве пропал 41-летний пермяк

Последний раз Василий Агеев выходил на связь 12 августа. Фото предоставлено бывшей супругой пропавшего

В Москве пропал 41-летний Василий Агеев. Мужчина больше недели не выходит на связь с родными. Бывшая супруга пропавшего Анастасия рассказала некоторые подробности исчезновения.

- В Москву Вася уехал зимой этого года, - рассказывает Анастасия. - Жил в хостеле, а работал в сервисе по ремонту электросамокатов. Последний раз он написал мне сообщение в телеграмм поздним вечером 12 августа. Увидела я его только на утро следующего дня, ответила ему, но оно до сих пор не прочитано. Ничего тревожного в сообщении не было. Сначала мы с его мамой решили подождать, надеялись, что скоро выйдет на связь. Но когда несколько дней подряд его телефон не отвечал, и он не появлялся в соцсетях, его мама обратилась в полицию, а я - к волонтерам.

Анастасия рассказывает, что полицейские приходили в хостел, где жил Василий. Его вещи на месте, а сосед по комнате говорит, что сам вернулся в хостел только 15 августа, и Василия уже там не было. По словам Анастасии, в Москве у Василия друзей нет, только коллеги по работе, где он уже больше недели не появлялся. Также Анастасия рассказала, что у Василия диабет, и ему ежедневно нужны уколы инсулина.

Фото предоставлено бывшей супругой пропавшего

- Ума не приложу, что с ним могло произойти, раньше он никогда не пропадал. Он ведет здоровый образ жизни, выпивает редко и помалу. В Перми он жил в деревне Нестюково. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры, мы очень за него переживаем, - говорит Анастасия.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Василия, Анастасия просит писать ей ВКонатке или в любой из мессенджеров по телефону: 89019553185.

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