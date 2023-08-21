По улицам Перми ходят «Ангелы-хранители»

Сегодня многие жители Перми могли увидеть на улицах города «Ангелов-хранителей». В руках они держали купоны в виде сердца. Сперва появление небесных посланников вызвало у пермяков массу вопросов, но когда они заговорили о своей «миссии», все встало на свои места.

«Добрый день! Я ваш ангел хранитель, хочу напомнить, что у вас осталась только одна жизнь. К сожалению, я не всесильна, и чтобы продлить эту жизнь – рекомендую вам самим регулярно следить за состоянием своего здоровья. Это поможет вам продлить ее», - говорили они.

Оказалось, что необычную акцию устроил медицинский центр «Лайт», таким образом врачи Центра хотели напомнить жителям Перми, что самое важное в жизни - это здоровье, а состояние здоровья напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

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