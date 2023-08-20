Пермский аэропорт объяснил задержки вылета рейсов утром 20 августа

Самая длительная задержка рейса оказалась по направлению в Санкт-Петербург. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в воскресенье, 20 августа, в пермском аэропорту Большое Савино задержали несколько рейсов. В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержки вылетов случились по нескольким причинам.

Вовремя не смогли вылететь рейсы авиакомпании «Победа» ДР6512 до Шереметьево и ДР659 до Пулково. Самолеты были отправлены с опозданием в 8 и 7 минут соответственно. Причина – отказ сервера регистрации пассажиров в Москве. Поэтому регистрация началась позднее.

Еще один рейс в Москву, S71160 (Пермь-Домодедово), вылетел из краевой столицы на 47 минут позже. Это было связано с ограничением приема воздушных судов в аэропорту Домодедово.

Кроме того, из Перми задержали рейс авиакомпании Smartavia 5N 584, который должен был лететь до Пулково. Самолет отправился с опозданием на 5 часов 25 минут.

«Это связано с задержкой вылета рейса в Пермь из Санкт-Петербурга. Из-за этого данный рейс попал во временной промежуток, когда в работу аэродрома Большое Савино введены ограничения», - пояснили в пермском аэропорту.

Напомним, что с 15 апреля 2023 года пермский аэродром «Большое Савино» из-за ремонта взлетно-посадочной полосы сократил прием и вылет самолетов. Запрет действует по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 8.30 до 12.30. Данные продлятся по 30 сентября этого года.