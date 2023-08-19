В Пермском крае автобус с детьми попал в ДТП

Всего в автобусе было 20человек. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Соликамском городском округе произошло ДТП с автобусом, в котором ехали дети. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, авария случилась в 16.00 на автодороге Соликамск-Красновишерск. В автобусе было 20 человек, среди них 15 – дети в возрасте от 14-17 лет.

Автобус врезался в деревья. Фото: ЧП ДТП Пермь.

- Предварительно, по неустановленным причинам водитель ПАЗ не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали в полиции. Травмы получили 9 человек, из них 4 госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Пострадали дети и женщина. Фото: ЧП ДТП Пермь.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Минздраве Прикамья уточнили, что после ДТП в больницу доставлены 7 детей и женщина 32 лет. Пострадавшие осмотрены врачами, все в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

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