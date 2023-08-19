Как собрать ребенка в школу и не разориться: Эксперты посчитали, в какую сумму родителям школьников из Приволжья обойдутся форма, рюкзак, обувь и канцтовары

Тема расходов на сборы ребенка в школу - самая актуальная во второй половине августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пока соберешь ребенка в школу - разоришься. Цены кусаются, а купить всего нужно - море, - сетуют родители перед 1 сентября.

Тема расходов на сборы ребенка в школу - самая актуальная во второй половине августа. Родители вернулись из отпусков и отправились по магазинам - опустошать полки, чтобы купить своему школьнику все нужное для учебы. И тут же столкнулись с тем, что заплатить за школьную и спортивную форму, рюкзак, обувь и канцтовары пришлось ощутимо больше, чем в прошлом году.

Эксперты сервиса SuperJob на протяжении трех недель опрашивали 9 000 мам и пап из крупных городов России и задавали им простой вопрос: «Какую сумму вы потратили в этом году для того, чтобы собрать одного вашего ребенка в школу?» И все без исключения респонденты ответили, что денег в этом году им пришлось выложить заметно больше.

В топ городов-миллионников, где проводился опрос, попали Казань, Самара, Пермь и Уфа. В лидерах по росту цен на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей оказалась столица Татарстана. Мамам и папам сборы одного ребенка в школу обошлись в 13 500 рублей, и это на 13% больше, чем в прошлом году.

В Самаре траты выросли на 10% и составили 12 700 рублей, в Перми – 11 800 и это на 7% больше, чем год назад. Наиболее экономными оказались родители из Уфы, которые потратили на покупку вещей для школы всего на 5% больше, чем в прошлом году, а сумма из семейного бюджета на сборы одного ребенка составила 11 500 рублей.

Опытные родители знают, что бюджет на подготовку школьника к новому учебному году можно сократить за счет экономии. Советами, как это сделать, они поделились с читателями «Комсомолки». Свои рекомендации и просьбы к родителям дали и педагоги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Школьный бюджет

город 2023 2022 рост в %

Казань 13500 11900 13%

Самара 12700 11500 10%

Пермь 11800 11000 7%

Уфа 11500 11000 5%

СОВЕТЫ МАМ И ПЕДАГОГОВ

Чтобы что-нибудь купить, нужно что-нибудь продать

Понятно, что первоклашке все нужно покупать с нуля, а вот с теми, кто учится не первый год, есть еще несколько лайфхаков, которые помогут сберечь семейный бюджет. Ими делятся бывалые пермские мамочки:

- Обязательно проведите ревизию, что осталось с прошлого года. Отложите то, чем еще можно пользоваться и что еще можно носить. Остальное докупайте, но постепенно, не опустошая семейный бюджет за один день.

- Во время шопинга ориентируйтесь на список школьных покупок, который обязательно нужно составить для похода по магазинам. Таким образом, траты можно распределить на несколько месяцев.

- Еще один способ сэкономить – причем, многие опытные родители этим успешно пользуются – это продать старое и ненужное. На сайте бесплатных объявлений можно предложить форму, из которой выросли дети, ненужные учебники и рюкзаки. Таким образом, не только экономится семейный бюджет, но и сохраняется экология.

- Цены на все, что необходимо к школе, начинают плавно расти к концу лета. В августе портфели и пеналы будут стоить дороже процентов на 20%. Совет: начинайте собирать ребенка в школу еще весной, чтобы успеть на максимальные скидки на распродажах. Также можно сэкономить, покупая канцтовары только в одном магазине, постоянным покупателям обычно всегда дают максимальную скидку.

- У всех магазинов сейчас есть сайты, где указана цена товара. Не поленитесь зайти в интернет, чтобы сравнить цены на одинаковый товар. За покупками отправляйтесь не в ближайший от дома магазин, а съездите туда, где покупать выгодней.

- Мониторьте сайты производителей, часто там бывают интересные акции. Также напрямую у производителей удобно покупать растущую парту или парту-стол. Сэкономить вряд ли получится, но можно договориться о рассрочке.

- Еще многодетным родителям можно сэкономить, покупая тетради и обложки упаковками, а ручки и карандаши - коробками. А если не полениться съездить на оптовый склад, то выгода будет особо ощутимой.

- Самые большие траты идут на одежду. Прежде чем покупать ребенку два сарафана и еще брюки с жилеткой, подумайте, а оно вам надо? Дети растут очень быстро, и вряд ли все это школьник успеет износить за год. По этой же причине многие мамы не берут ребенку дорогие модели обуви, хотя есть родители, которые уверены, что хорошая обувь школьнику с формирующейся стопой – это то, на чем экономить нельзя.

- Не выбрасывайте прошлогодние тетради, если в них еще остались листочки. Во-первых, их можно использовать как черновики, а во-вторых, учите ребенка бережно относиться к тетрадям и дописывать их до конца, ведь это деньги, которые зарабатываются не так просто.

- Ближе к зиме лыжи, палки, крепления и лыжные ботинки, которые могут понадобиться для уроков физкультуры на улице, будут стоить в два раза дороже, чем летом. Учитывайте это, собирая ребенка в школу.

- Те, кто не гонится за модой, но хочет, чтобы ребенок носил качественную и недорогую одежду, может следить за распродажами. Летом, когда магазины распродают остатки, теплые куртки и другие зимние вещи скидкой до 80%.

Мягкие рюкзаки – с 12 лет

- Чтобы не купить лишнего, список необходимого можно посмотреть на сайте школы или спросить у учителя на родительском собрании. Педагоги точно знают, с каким счетным материалом они будут работать на уроках, и какие размеры обложек пригодятся для учебников.

- Что касается формы, то единого стандарта в России нет. В большинстве школ просто рекомендуют родителям одинаковый цвет – например, серый или темно-синий.

- Обувь лучше покупать с липучками и резинками – такую снимать и надевать проще, чем со шнурками. Важна и нескользящая подошва: детвора бегает на переменках, а пол может быть скользким.

- Рюкзак для младшеклассников должен быть удобный, вместительный, с широкими лямками и анатомической спинкой. Он каркасный, жесткий, и нагрузка распределяется равномерно на всю спину. А вот обычный мягкий рюкзак или сумку через плечо ребенку можно покупать только с 12 лет.

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