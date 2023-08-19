Отменяются паромы и дорожают овощи: Обмеление рек в Прикамье наблюдается уже третье лето подряд. Чем грозит такая засуха?

Из-за повышения температуры воды в реках начинает массово гибнуть рыба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный плюс аномально жаркого лета в Прикамье - в отпуск на юг можно не ездить. Второй месяц температура за 30, а пермские пляжи даже в середине августа забиты отдыхающими. Но есть и минусы: в крае сильно мелеют реки, и чем эта ситуация может обернуться, выясняла «КП».

- Летняя засуха-2023 в Прикамье отличается от большинства предыдущих тем, что она гораздо сильнее и длится уже не первый год, - пояснил доцент кафедры картографии и геоинформатики, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Дефицит воды в реках нашего региона начал формироваться еще с жаркого 2021 года. Был, конечно, и влажный период, но в целом третий год у нас преобладает дефицит осадков. Как результат - истощаются запасы грунтовых вод, пересыхают родники и скважины, снижается уровень воды в реках.

Одной из причин этой ситуации специалисты называют потепление климата, но, к счастью, с проблемами обеспечения крупных городов Прикамья водой мы не сталкиваемся, в отличие от соседнего Екатеринбурга. Там много водоемких производств, нет крупных рек, поэтому и наблюдается дефицит водных ресурсов.

Зато сухая и жаркая погода привела к тому, что аграрии начинают терять урожай. Самые большие потери из-за дефицита влаги наблюдаются по кормовым травам и овощам, что неминуемо приведет к повышению цен на местную сельхозпродукцию.

Еще одна беда: из-за повышения температуры воды в реках начинает массово гибнуть рыба. Росрыболовство объясняет это тем, что из-за жары активно начинает цвести вода, а большое количество водорослей начинает поглощать кислород. Судаки, окуни и ерши, обитающие в реках Прикамья, сильно зависят от кислорода, и из-за его недостатка начинают задыхаться.

Также из-за серьезного обмеления рек теплоходы садятся на мель, а работу паромов приходится завершать раньше обычного. К примеру, в Добрянке отменяют все рейсы «СП-2» по маршруту Добрянка - Сенькино - Добрянка. Кама в этом месте настолько обмелела, что паром по ней проходит с трудом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Пермском крае закончится жара

И когда, наконец, к нам в регион придут долгожданные дожди (Подробнее...)