В Перми открылся Всероссийский форум креативных индустрий

18 августа в Перми стартовал Всероссийский форум креативных индустрий, он является одним из флагманских событий программы празднования 300-летия Перми и проводится при поддержке министерства культуры Пермского края. Главная тема форума «Креативные индустрии - экономика будущего», продлится мероприятие 18 и 19 августа.

Главная задача участников форума – провести неформальный диалог между представителями власти, топ-менеджерами, инвесторами и креативными предпринимателями и обсудить инвестиции в креативную экономику.

В открытии масштабного мероприятия участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр культуры региона Алла Платонова и генеральный директор ТОО «Амик» Александр Масляков.

К слову сказать, неспроста Всероссийский форум креативных индустрий открылся именно в пермском кинотеатре Кристалл. В ближайшее время это место станет ключевой точкой притяжения людей, которые будут заниматься креативной индустрией, а также для всей творческой молодежи Перми. Приходить сюда будут и те молодые люди, школьники и студенты, которые не мыслят в своей жизни без КВН.

Казалось бы, что общего у КВН и креативных индустрий? КВН - это большая телевизионная игра и уникальный продукт, который собирает разновозрастную аудиторию. Не секрет, что в последние годы Пермский край является лидером по движению КВН: здесь проводится Первая лига КВН, в эту игру в нашем регионе играет около 7.000 человек. А ведь играя в КВН, человек планомерно учится расти, побеждать, проигрывать и двигаться дальше.

В плане креативных индустрий Пермский край является одним из передовых примеров на карте России, в том числе благодаря КВН, проведению форумов, событийной повестки «Пермь-300» и большому количеству девелоперских проектов.

- Когда мы говорим о креативной индустрии для Пермского края, мы говорим о развитии культурных институций: музея современного искусства, балета, школ искусств, художественной галереи, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Если говорить о промышленности, которая в Пермском крае основана на it-технологиях и робототехнике, то, к примеру, создание авиационного двигателя ПД-14 и дальнейшее создание двигателя ПД-35 – это тоже креативная индустрия. И поэтому мы нацелены на то, чтобы все это развивалось в Пермском крае. Нам есть куда расти. Симбиоз этих процессов будет развивать Пермь и Пермский край, как промышленно развитый регион. И хочу сказать спасибо за доверие, которое оказано Пермскому краю.

Отвечая на вопрос ведущего «Зачем Перми КВН?», министр культуры Алла Платонова вспомнила, как в юности тоже играла в КВН, и ее команда победила.

- То, что мы сейчас называем креативом, еще недавно называлось словом «находчивость» и сопровождалось юмором и иронией, - сказала Алла Платонова. - Для нас влажность КВН в том, что он развивает находчивость и креативность людей, а уже дальше в самых разных сферах они делают много интересного и полезного. Когда мы развиваем креативность молодежи с самых ранних лет, мы делаем вклад в человеческий капитал региона. Все это необходимо для креативной экономики и для сферы культуры и искусства и даже для промышленности.

На протяжении дальнейшей работы форума его участники узнают о лучших креативных практиках, которые помогают двигать отраслевую экономику и малый бизнес. А также будут искать ответы на вопросы, как можно заработать на креативе? Как творчество развивает города и страны? И какие меры государственной поддержки необходимы для инвестирования креативной индустрии?

Кстати, Летний кубок чемпионов КВН, который пройдет завтра, 19 августа, в УДС «Молот» в Перми, это тоже часть Форума креативных индустрий.