Политконсультант рассказала, почему итоги конкурса на пост мэра Перми были предсказуемы

В финал конкурса вышли глава администрации Ленинского района Перми и краевой министр экономического развития Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 17 августа, в гордуме представили претендентов на пост главы Перми. Предсказуемо в финал конкурса вышли два кандидата: глава администрации Ленинского района Перми Александр Русанов и краевой министр экономического развития Эдуард Соснин. За каждого из них проголосовали все 12 членов комиссии.

Кто из двух кандидатов в итоге станет мэром Перми, решат депутаты гордумы на пленарном заседании, которое назначено на 22 августа. Отбор кандидатов на пост мэра в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировала политконсультант Людмила Ознобишина.

Официальная часть

- Все эти конкурсные процедуры настроены на то, чтобы на уровне местного самоуправления продолжала выстраиваться вертикаль власти, - говорит Людмила Ознобишина. - Поэтому фаворит - Эдуард Соснин и его технический кандидат – Александр Русанов - были понятны на берегу. Удивляет закрытость конкурсной процедуры. Как выяснилось, чтобы присутствовать на ней журналистам или же обычным гражданам, нужно было заранее подать соответствующее заявление. Для всех это будет уроком на будущее – нужно внимательно читать документы.

22 августа из двух финалистов наши народные избранники выберут мэра. Но выбирать они будут из тех претендентов, которые предсказуемо прошли конкурс.

Небывалый ажиотаж

- На конкурс заявилось очень большое количество претендентов из разных сфер: юристы, врач, общественники, работники производства, участник спецоперации, блогеры… Я не припомню на подобных процедурах такого количества участников,- отметила политконсультант. - Все люди достаточно молодые по возрасту, то есть конкурс продемонстрировал определенный интерес социально активных жителей. И, надеюсь, без внимания это не останется. Все кандидаты представили свои программы, кто-то даже подготовил презентации. Они молодцы, что серьезно подошли к этому вопросу. Многие смогли использовать площадку конкурса для того, чтобы заявить о себе, то есть это как такой способ построения личного бренда. А общественники, активисты, в очередной раз заявили о проблемах города.

По мнению Ознобишиной, многие выступления были, что называется, криком души. Кандидаты говорили о явных проблемах развития города, отражая тем самым позицию многих горожан. Это и точечная застройка, и переполненность социальных объектов, и состояния отдельных микрорайонов, и многое другое.

Нет лидеров

- Такой небывалый наплыв кандидатов и интерес общества к данной процедуре связан, на мой взгляд, с несколькими факторами. Это отсутствие прямых выборов мэра и неинтересная публичная политика. Нет спикеров, нет лидеров, которые бы заявляли о проблемах города, я не говорю сейчас о демагогах или людях, выходящих на пикеты, а о тех, кто действительно может предложить действенное решение тех или иных проблем, - заключила политтехнолог.

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