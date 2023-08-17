Суббота станет последним днем метеорологического лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От знойной жары пермяки уже порядком подустали. Одно дело греться в лучах солнца на отдыхе, у воды, другое - проводить почти целый день за работой в душном офисе. В начале неделе синоптики обещали нам, что пятница может самым жарким днем августа, а после придет ощутимое похолодание, которое ознаменует конец теплых летних деньков. Не поменялись ли прогнозы синоптиков, и не подкинет ли природа нам очередной сюрприз, мы узнали у доцента кафедры картографии и геоинформатики, специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.

- Действительно, в пятницу в Перми может быть установлен суточный температурный рекорд. Воздух прогреется выше +32 градусов, - говорит Андрей Шихов. - А суббота, вероятнее всего, станет последним днем метеорологического лета. Температура ночью на большей части края будет около +18 градусов. Днем в Перми будет +22, на юге края до +27 градусов. А дальше нас ждет серьезное похолодание. Ночь на воскресенье станет первой холодной ночью почти за два месяца. На севере края будет около +5 градусов, а в Перми ниже +10 градусов.

Пока, по прогнозам Шихова, холодными будут только ночи. С воскресенья по вторник днем температура на большей части края и в Перми будет умеренно прохладной: +18...+21 градус, лишь на юге края воздух может прогреться до + 25...+27 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

- Наибольший интерес представляет среда, 23 августа, - говорит Шихов. - Возможно, мы увидим первые за 5 месяцев обложные дожди. С конца марта в нашем регионе выпадали только ливневые дожди. То есть в некоторых территориях региона осадков вообще не было. В этот же раз, согласно долгосрочному прогнозу, накрыть может весь край, но только на один день. В четверг есть вероятность ощутимого дневного похолодания. Температура может быть ниже +15 градусов. Дальше ситуация может развиваться по-разному, но очередной волны тепла пока не ожидается.

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