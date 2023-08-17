Миллионеры заполонили российские города. Один из них был замечен в Перми

Участники-интеллектуалы, несколько десятков вопросов и ведущий-невидимка – вот, собственно, и все, что нужно для большой игры. Не считая, конечно, призового миллиона. В умении быстро и правильно отвечать на вопросы соревнуются два участника. После ошибки ход переходит к сопернику. И так до сигнала об окончании раунда. Их всего два – каждый по две минуты. В спорных случаях назначается дополнительный. В финальный, третий раунд выходит один игрок, давший за все время больше правильных ответов. У него будет еще минута и шанс забрать кругленькую сумму. Главное – за всю игру, которая длится пять минут, успеть верно ответить на 40 и более вопросов. А еще по 10 тысяч рублей можно заработать за десятый, двадцатый и тридцатый правильные ответы.

Каждый выпуск состоит из трех игр. Отвечать надо быстро. И такой темп усложняет даже самые простые вопросы. Итальянский актер, чью фамилию носит дочь Катрин Денев? В каком театре 17 декабря 1898 года состоялась московская премьера чеховской «Чайки»? Из какой реки пионер Волька выловил кувшин и освободил старика Хоттабыча? Вопросы попадаются самые разные – от географии и физики до литературы и биологии. Кого-то сбивает темп, кто-то сбивается сам и, дав неверный ответ, сразу это понимает.

Мария, домохозяйка, участница интеллектуальной викторины «Миллион за 5 минут». Для нее участие в проекте – дебют на телевидении: «Мне друг рассказал про кастинг на передачу, что я могла бы попробовать. И я отправила заявку. Мы с компанией иногда ходим на квизы. Думаю, что самое главное на этих мероприятиях – это командное взаимодействие, общение с людьми, быстрая реакция, умение «раскрутить» вопрос на логику. Сложнее всего у меня с точными науками, и, к сожалению, не очень хорошо знаю географию. Зато неплохо разбираюсь в музыке, кино, литературе. Я отношусь к участию в телевикторине как к приключению. Я же ничего не теряю от того, что нахожусь здесь. Даже если я ничего не выиграю, это интересный опыт, о котором можно будет рассказать друзьям».

Соперников в пару стараются подобрать максимально разных, по типажу, по темпераменту, по интересам. От этого противостояние становится только зрелищнее и острее. А эмоции игроков – живые и неподдельные.

София Иванова, заместитель генерального продюсера МТРК «Мир»: «Миллион за 5 минут» – это новый оригинальный формат телеканала «МИР». Мне кажется, очень важно, что в нашей телевикторине не бывает отрицательных эмоций: никто не уходит равнодушным и разочарованным. Кроме того, всегда интересно проверить себя на прочность. Два игрока одновременно и помогают друг другу, и вступают в схватку за звание победителя, ведь в финал выходит лишь один. Кто лучше продемонстрирует свои знания, мастерство и сможет выиграть – становится известно только в самом конце».

Что в итоге принесет игроку удачу – эрудиция, мгновенная реакция или хорошая интуиция? У каждого свой путь к заветному миллиону.

Премьера интеллектуальной викторины «Миллион за 5 минут» состоится на телеканале «МИР» – 18 августа 2023 года в 18:50. Не пропустите!

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