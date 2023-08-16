Врачи рассказали, как пермякам пережить жару

- Когда уже кончится эта жара! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кажется, Пермь уже плавится от жары. Днем в городе настоящее пекло, многих постоянная духота уже достала. Она отнимает силы, ходишь, как вареный. Как пережить жару, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина.

Кто в опасности?

Самая главная опасность жары кроется для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

- На фоне жары кровь становится более вязкой и повышается риск тромбозов, - говорит Наталья Александровна. - Сосудистая стенка теряет тонус, она расслабляется и нам может не хвать кислорода. Происходит снижение адаптации нашего организма и снижается артериальное давление, мы все чувствуем слабость и недомогание, несмотря то, что светит яркое солнце.

Что делать?

Врач рекомендует организовать свой день. Находится на улице утром до 11 часов, или вечером - после 17 часов.

- Я рекомендую делать регулярные перерывы, - советует врач. - Если вы работаете на солнце, обязательно укрывайтесь, отдыхайте, чаще находитесь там, где есть кондиционер.

Если у вас появилась отдышка, головокружение, прилягте. Пейте больше воды, не меньше 1,5 литров в сутки. Не ждите, когда у вас возникнет жажда. Полезнее всего будет простая вода комнатной температуры иногда можно пить столовую минеральную воду, отказывайтесь от газированных напитков и соков.

Когда сложно уснуть в жару, как помочь?

Принимайте перед сном прохладный душ, не менее 5 минут, окружающая температура будет прохладной и это может улучшить сон.

У 40% населения есть проблемы с давлением, нужно измерять и записывать уровень артериального давления, не отказывайтесь от лекарственных препаратов, а если возникают проблемы, нужно обратиться к врачу. Жара действительно может усугубить проблемы со здоровьем.

Один из советов, которым поделились радиослушатели о том, как пережить жару – пить, к примеру, горячий чай, а ни в коем случае холодную воду.

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