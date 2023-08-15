Оргкомитет представил программу Пермского марафона

На марафон уже зарегистрировалось более 10 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский марафон-2023 пройдет 2 и 3 сентября. В этом году его трассы изменятся: дистанции в 10, 21 и 42 километра будут частично проходить по Комсомольскому проспекту, а разворачиваться на следующий круг спортсмены будут на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина. Также будут разделены старт и финиш.

Для болельщиков организуют специальные фан-зоны. На улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина-Попова будут играть диджей-сеты, возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина-Сибирская разместится сцена, на которой выступят музыкальные группы и барабанщики.

На площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок. На главной сцене появятся экраны, на которые будет вестись трансляции забегов с разных точек города.

КОГДА ПРОЙДУТ ЗАБЕГИ

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, на марафон уже зарегистрировалось более 10 тысяч человек из 349 городов России и Белоруссии.

В первый день соревнований, 2 сентября, пройдут заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 метров и детский забег на 1 километр.

А основные забеги состоятся 3 сентября. Участники пробегут дистанции на 3, 5, 10, 21 и 42 километра, а также пройдет эстафета на 42 километра, в которой примут участие команды из 4 человек. Одной из них станет «звездная» команда в составе олимпийского чемпиона Александра Легкова, четырёхкратного призера Олимпийских игр Дениса Спицова, олимпийской чемпионки Вероники Степановой, а также двукратного чемпиона мира среди юниоров Савелия Коростелева.

Все бегуны получат медали с символом Пермского марафона – лося из древнего промыслового календаря коми-пермяков. А победители марафонской дистанции могут получить по 1 миллиону рублей.

В ДНИ ПЕРМСКОГО МАРАФОНА ЦЕНТР ГОРОДА БУДЕТ ЗАКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА.

С 11:00 1 сентября до 16:30 2 сентября будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по улице Петропавловской вдоль эспланады, а с 23:00 1 сентября до 20:00 3 сентября по улице Ленина между Борчанинова и Крисанова. С 5:00 2 сентября до 20:00 3 сентября парковки будут запрещены практически на всей территории, ограниченной улицами Горького, Окулова, Крисанова, Революции.

2 сентября с 10:30 до 16:00 будет закрыто движение транспорта за исключением трамваев по улице Петропавловской между Борчанинова и Крисанова.

Но основные ограничения ожидают пермяков 3 сентября

- С 00:30 до 20:00 будет закрыт для проезда участок улицы Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

- С 5:00 до 17:00 перекроют движение по улицам:

– Ленина от Максима Горького до Борчанинова;

– Окулова от Соборной площади до Попова;

– Монастырской от Сибирской до Осинской;

– Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова;

– Пермской от Комсомольского проспекта до Крисанова и от 25 Октября до Сибирской;

– Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;

– Пушкина от 25 Октября до Сибирской и от Комсомольского проспекта до Куйбышева

– Краснова от Газеты Звезда до Сибирской;

– Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;

– Попова от Монастырской до Екатерининской;

– Осинской от Окулова до Монастырской;

– Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской;

–Комсомольском проспекте от Петропавловской до Краснова;

– Газеты Звезда от Окулова до Монастырской;

– Сибирской от Монастырской до Революции;

– 25 Октября от Ленина до Пермской.

Для жителей, проживающих и работающих в зоне перекрытия движения, будет предоставлен доступ в здания.