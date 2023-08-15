220 человек эвакуировали с завода в Прикамье после прорыва трубы с аммиаком

На место аварии выехали специалисты МЧС. Фото: архив "КП"

В 10 часов утра 15 августа на Чайковском мясокомбинате произошла авария: произошел прорыв трубопровода, по которому в производственное помещение мясожирового цеха поступал аммиак. Напомним, аммиак, который используется в холодильной технике в качестве хладагента, - очень ядовитое вещество, способное вызвать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Распространение зараженного воздуха может привести к поражению органов дыхания, глаз, кожных покровов.

Поэтому сразу после получения сообщения об аварии на предприятие выехали специалисты Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 39 человек и 12 машин.

Еще до их прибытия из помещений мясокомбината самостоятельно эвакуировались 220 работников предприятия. Но трое мужчин при аварии пострадали.

- Они были доставлены в больницу, - сообщили «КП»-Пермь» в министерстве здравоохранения Пермского края. – Одному оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Двое других мужчин госпитализированы. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

На жителях Чайковского последствия техногенной аварии не отразятся.

- Выхода аммиака за пределы помещения не допущено¸- отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Был произведен забор воздуха. За пределами мясожирового цеха предельно-допустимая концентрация аммиака не превышена. Угрозы для здоровья и жизни населения нет. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.