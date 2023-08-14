Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое впечатление, что жаркое сухое лето у нас будет длиться вечно. Что ни день, то солнечная погода.

Сколько это будет продолжаться? Какой будет концовка августа? Побалует ли нас сентябрь бабьем летом?

Об этом ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) расспросили начальника отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра Евгению Пищальникову.

- Евгения, сколько еще погода нас побалует жаркими деньками?

- Эта рабочая неделя будет носить еще летний характер погоды – жара будет стоять на большей части территории Пермского края, в том числе и в Перми. По краю будет +28…+33 градуса днем, в Перми - около +30 градусов.

Да и ночная температура будет не сильно низкая: +11…+16 градусов, в Перми - +12…+14 градусов. То есть – вполне комфортно с точки зрения отдыха от дневной жары.

Сильных ливнй до выходных не ожидается. Правда, в четверг и пятницу возможны локальные дожди с грозами, особенно по северу и востоку края.

- А к чему нам готовиться в выходные дни?

- Те, кто собирается уехать в пятницу на природу, должны знать, что выходные будут холодными. В субботу по территории Пермского края будет продвигаться холодный фронт. Если он достигнет нас с утра, то это будут дожди и резкое понижение температуры воздуха, которая упадет сразу на десять градусов – до +20.

Если фронт пройдет во второй половине дня, то на большей части территории края, в том числе в Перми, пройдут грозы, шквалы, град.

Вообще в субботу во второй половине дня будет довольно много осадков – до 10…15 миллиметров.

В воскресенье дождей не ожидается, но будет довольно прохладно – не выше +16…+20 градусов. Да и ночь будет достаточно холодной.

- А что будет дальше?

- С 20 августа мы прочувствуем близость осени. Погода станет переменчивой, в какие-то дни возможно потепление, в какие-то – похолодание. Небо станет более облачным. Будет больше дождей.

Что касается начала осени – загадывать пока рано. Но по долгосрочному прогнозу сентябрь должен нас радовать. Будем надеяться на бабье лето!