Зампредседателя правительства Пермского края устроил ДТП

Александр Борисов на своей иномарке устроил ДТП с пострадавшими. Фото: соцсети.

В Пермском крае 13 августа в ДТП попал заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов. Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию, что за рулем Infinity находился чиновник.

Авария случилась на трассе Полазна – Чусовой. Борисов на своем автомобиле врезался в Daewoo Nexia, которая ехала впереди него в попутном направлении. От удара обе машины оказались в кювете.

В Daewoo Nexia пострадали водитель и пассажиры. Фото: соцсети.

В Infinity сработали подушки безопасности, чиновник не пострадал, а вот в другом авто травмы получили водитель и три пассажира.

В ГИБДД по Пермскому краю ДТП пока не прокомментировали. Очевидно, что проводится проверка, ждем предварительные данные. Как только ведомство предоставит информацию, «КП» опубликует ее на сайте.

СПРАВКА «КП»

Об Александре Борисове известно, что ему 43 года, он бывший сотрудник Следственного комитета, работал в Губахе следователем, затем продолжил карьеру в качестве юриста. Был депутатом Земского Собрания Губахинского муниципального района по округу №5, а затем возглавил его.

В 2012 года избран главой Губахинского городского округа и проработал в должности четыре года. В 2019 года назначен министром территориального развития Пермского края.

С 2020 года Борисов запредседателель Правительства Пермского края. Он курирует в том числе, министерство территориальной безопасности, Минприроды, министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, агентство по делам юстиций и мировых судей, а также госинспекция по экологии и природопользованию.

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