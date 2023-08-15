Станет настоящей «дорогой жизни»: мост на Енисее находится в завершающей стадии строительства

Соединили берега Енисея

Полюс доступности

Самый северный мост на Енисее, строительство которого находится в завершающей стадии, уже является одним из уникальных инженерных сооружений и станет настоящей «дорогой жизни» для труднодоступных территорий Нижнего Приангарья, населенных пунктов Северо-Енисейского района Красноярского края. Ранее связь с «большой землей» была возможна лишь летом - паромом, и зимой - по льду реки.

Мост вблизи поселка Высокогорский Енисейского района длиной 1196 метров представляет собой с левого берега - два пролета из сборных железобетонных балок длиной по 33 метра, русловая части моста от опоры 3 до опоры 9 в виде неразрезной фермы общей длиной 990 метров, со стороны правого берега - двухпролетное металлическое строение длиной каждого такого пролета 63 метра. Общий вес металлоконструкций составляет 8687,08 тонны. Самые протяженные судоходные пролеты имеют рекордную длину для таких типов сооружений - 210 метров (один для сплава плотов - в пролете 4 - 5, второй для движения судов - в пролете 7 - 8). Впрочем, для АО «Мостострой-11» это далеко не первый опыт сложного монтажа. Сданный в эксплуатацию в 2022 году один из крупнейших в России вантовых переходов - Архангельский мост в Череповце - имеет длину центрального пролета 220 метров.

- Говорить о том, что рекорды для нас - какая-то абсолютная величина, такого, конечно, у нас нет, - подчеркивает Николай Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11». - Это всегда четкий, грамотный расчет и труд большой командой. Мировым стандартам в мостостроении наши объекты не уступают ни в инженерном плане, ни в скорости строительства.

Николай Руссу.

Мост возводился в тяжелых природных и климатических условиях. Мощное течение реки, большие перепады уровня воды - до шести метров в течение двух-трех дней. Николай Руссу уточнил, что там ледоход бывает три раза в год. Енисей одна из самых длинных рек России, а еще примыкает Ангара, и все это вскрывается в разное время.

Высокогорский мост в АО «Мостострой-11» планируют сдать в эксплуатацию раньше срока, уже в конце августа. Оставшиеся работы - окраска, благоустройство - выполняются при участии партнеров.

Приближать далекое

В этом году у АО «Мостострой-11» одна из самых главных задач - завершить работу по вводу всех объектов на строительстве скоростной автодороги М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Это 36 искусственных сооружений общей протяженностью 5760 метров на 6-м этапе в Чувашской Республике и 8-м этапе в Республике Татарстан, включая мост через Волгу.

Строится автодорожный переход через реку Волгу на магистрали М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань»

Сдаточные объекты этого года - мостовой переход через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области, длиной 245 метров. Мостовой переход через протоку Чеускино на автомобильной дороге Нефтеюганск - левый берег р. Оби (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) длиной 156,8 метра.

Возведение моста через Обь вблизи Сургута.

Ведутся работы по строи-тельству крупнейшего в Сибири мостового перехода через реку Обь вблизи города Сургута. На реализацию проекта направлены значительные производственные силы компании. Заметим, что строится объездная дорога протяженностью 45 километров, которая включает в себя семь малых мостов и путепроводов и мост через реку Обь длиной 1758,22 мет- ра, две транспортные развязки. Сейчас по основному мосту ведется сооружение всех опор, производится укрупнительная сборка пролетных строений. В работе пять искусственных сооружений, дорожные организации возводят земляное полотно на 30 км автодороги. Как говорит Николай Руссу, «настрой высокий, потому что все идет по графику, материалы и конструкции все поступают вовремя».

Продолжаются работы по строительству 15 мостов и путепроводов в составе автомобильной дороги А-289 «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь», трехуровневой транспортной развязки в Тюмени на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, ряда небольших мостовых сооружений на территории Тюменской области.

Много задач и в гражданском строительстве. Это, прежде всего, реализация таких сложных и интересных проектов, как сооружение главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского государственного университета, второй этап строительства научно-технического центра «НОВАТЭКа», детская школа искусств в районе Южном г. Нового Уренгоя. Приступили к работам по строительству мини-футбольной арены в г. Новом Уренгое.

В этом году предстоит завершить работы по ремонту автомобильной дороги Сургут - Салехард на участке Пуровск - Коротчаево (614 - 644-й км), по капитальному ремонту ул. Ленина в городе Тюмени, по благоустройству Александровского сада в городе Тобольске.

Список пополняется

Масштабные проекты стараниями строителей АО «Мостострой-11» воплощаются и в других регионах страны. Мощный десант высадился на Байкало-Амурской магистрали (БАМе) на пяти направлениях: Хани - Тында, Тында - Бамовская, Февральск - Новый Ургал, Новый Ургал - Комсомольск, Комсомольск - Ванино, где предстоит возвести 152 объекта в рамках создания второго железнодорожного пути. Протяженность участка строительства - чуть более 2000 километров. Объекты расположены на территориях Хабаровского края, Амурской области, Респуб-лика Саха (Якутия).

Еще один большой проект - мост «Звездный» через реку Томь, который станет частью строящегося северо-западного обхода города Кемерово. Такое название ему было выбрано путем инициированного губернатором региона народного голосования. Длина моста - 885 метров, высота опор - до 41 метра, ширина моста - 27 мет-ров. Объем железобетона - более 15 тыс. куб. метров, предстоит смонтировать пролетное строение весом 9,64 тыс. тонн.

Растет «Звездный» на обходе Кемерово

Процесс заключения новых контрактов, увеличение портфеля заказов идет постоянно, однако резко наращивать мощности в АО «Мостострой-11» не планируют. Задачи решаются, прежде всего, за счет оптимизация собственной работы, четкого планирования процессов производства, совершенствования системы управления и контроля за производством, а также участия команды надежных партнеров.

- Мы каждый раз просчитываем возможности и ресурсы, - подчеркивает Николай Руссу. - Закрепляем свою репутацию как компания, которая выполняет свои обязательства, строит с хорошим качеством.

Глядя на размах задач АО «Мостострой-11», настрой генерального директора, руководителей подразделений и работников, хочется верить, что та положительная энергия, которую компания щедро раздает своим многочисленным партнерам, людям в разных регионах и нашей стране, вернется к ним сторицей и будет вести к новым достижениям.

Одни из тех, чьими руками воплощаются грандиозные замыслы.

НАША СПРАВКА

В этом году АО «Мостострой-11» работает в 12 субъектах РФ на 216 объектах от Хабаровского края до Краснодарского края. В сравнении с прошлым годом существенно вырастут объемы всех видов работ. Согласно плану, предстоит смонтировать 31,5 тыс. тонн металлоконструкций (в прошлом году монтаж составил 20,2 тыс. тонн). Отсыпка земляного полотна должна достигнуть 8,4 млн кубометров (в прошлом году было уложено 2,5 млн кубометров). Монтаж конструкций из монолитного и сборного железобетона составит около 250 тыс. кубометров (в прошлом году - 158 тыс. кубометров).

НА ЗАМЕТКУ

Успешному решению задач, поставленных перед АО «Мостострой-11», способствуют надежные партнеры. В их числе ООО «Фирма «Мост-Сервис», ООО «Стройтехника», ООО «Сибстройсервис», ООО «СК «Мостдорстрой», ООО «Транскапиталстрой», ООО «Строительно-монтажный трест», ООО «Монтажтехнострой», ООО «ВМП Инжиниринг», ООО «СК «Легион», ООО «Апекс Групп», ООО «СК «Атлас», ООО «СК «Брик», ООО «Башпромгидрострой», ООО «Протон-М», ООО «Тобольскстроймеханизация». Дорожные работы выполняются, помимо собственного дочернего общества ООО «ДСУ «Мос-тострой-11», партнерами АО «ТОДЭП», АО «Автодорстрой», ООО «СК «ЮВиС», АО «Лесосибирск-Автодор». Поставку основных конструкций и материалов производят ЗАО «Курганстальмост», ООО «Метчел-Сервис», ООО «Маурер - Мостострой-11», АО «Уральская сталь», АО «Воронежстальмост», ООО «Тюменьремдормаш», ПАО «Ураласбест».

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