«Новые люди» помогают молодым пермским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Партия «Новые люди».

Начинающие предприниматели встретились на форуме наставников программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле». Он прошёл в Подмосковье и собрал более тысячи участников со всей страны, в том числе из Пермской области.

Они делились опытом, общались с экспертами, и одновременно работали над бизнес-идеями, которые будут воплощать в своём регионе.

- Мы организовали уже второй выездной слет наставников программы «Я в деле». Учим их здесь смотреть на вещи под нешаблонным углом. Благодаря таким наставникам уже 12 тысяч студентов стали выпускниками 3 сезона нашей программы «Я в деле». Они выбрали для себя интересный и яркий путь - стать проводниками для тех, кто хочет погрузиться в мир предпринимательства. Осенью начинается новый сезон программы «Я в деле». Ребят там ждут новые приключения, с которыми, я уверен, они справятся, - подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото: Партия «Новые люди».

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» создана партией «Новые люди» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» вместе с Государственным университетом просвещения. Программу поддержали Минпросвещения России, Правительство Москвы, Минобрнауки и Росмолодёжь.

Новый сезон программы «Я в деле» начнётся в сентябре. Наставники наберут команды из студентов колледжей и вузов. За несколько месяцев они пройдут обучение, встретятся с действующими предпринимателями и воплотят свои собственные бизнес-идеи.

Фото: Партия «Новые люди».

- Наставническая деятельность в современном прочтении выходит за рамки профессиональной и включает в себя сложную систему взаимоотношений, которые могут развиваться на протяжении всего личностного развития молодого специалиста. Именно поэтому каждый наставник уникален в своем подходе и стиле. И сейчас Минпросвещения ведет активную работу в данном направлении по закреплению статуса наставника в стране, - прокомментировала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Татевик Карабекян.