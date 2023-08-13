В Прикамье смерч прошел через центр города

Скриншот видео ТГ-канала "Новости Перми и края".

В последнее дни в Прикамье стоит почти безветренная погода. Но синоптики объясняют, что на границе жаркого и прохладного воздушных потоков ветер может усиливаться, особенно во время грозы.

И тогда могут возникнуть самые разные атмосферные явления.

В июле этого года жители Перми и ее окрестностей уже наблюдали над Камой самый настоящий смерч. Его длинный «хобот» уходил высоко в небо.

Смерч, который засняли очевидцы в Краснокамске (видео выложили в ТГ-канале «Новости Перми и края»), может быть, не столь впечатляющий по размерам. Но зато наглядно видно, что он может натворить – ветер как пушинки разметывает и швыряет ввысь оранжевые упаковки с утеплителем, до этого аккуратно сложенные у ангара.

Справедливости ради на до сказать, что пенопластовые плиты весят не так уж много.

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