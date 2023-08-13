Прикамье в числе лидеров по темпам роста сдачи новостроек, но цены в них растут

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным агентства РИА Новости, Пермь вошла в число лидеров по темпам прироста сдачи нового жилья по итогам прошлого года. Наш город с ростом в целых 53 процента занял девятую строчку среди мегаполисов страны. Жилья у нас в 2022-м сдали более 800 тысяч квадратных метров.

Подешевеют ли в связи с этим квартиры в новостройках? Что делать тем, кто решил приобрести в них жилье? Выжидать? Или же, наоборот, поторопиться с покупкой?

Об этом ведущие эфира Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) поговорили с экспертом в сфере недвижимости Надеждой Гусевой. В частности, она объяснила, с чем был связан прошлогодний рывок по сдаче жилья.

- Действительно, в прошлом году мы очень хорошо приросли по вводу в эксплуатацию новостроек. Но это было связано с неясностью, что будет дальше. Как вели себя застройщики? Они приостанавливали новые проекты, но старались поскорей завершить все, что уже было запущено. Поэтому мы и получили такой прирост в рейтинге.

- А что происходит в этом году?

- Сейчас по воду жилья мы идем уже ниже прошлогодних показателей. Если в 2022-м у нас сдали около 11 тысяч 300 квартир, то в этом году должны ввести лишь около 8,5 тысяч квартир, то есть меньше примерно на 25 процентов.

- Что сейчас активнее приобретают – вторичное жилье или новостройки?

- Сейчас покупатели активно переключаются со вторичного рынка на новостройки. Это связано с изменением ключевой ставки Центробанка, а также с тем, что ставки по ипотеке на приобретение вторичного жилья стали заметно больше, чем на новостройки.

К примеру, ставка на приобретение вторички сейчас для зарплатного клиента Сбербанка с 15 процентами первоначального взноса составляет сейчас около 12,7 процента. А по новостройкам по семейной ипотеке он сможет взять деньги при тех же условиях под 4,8 процента. То есть разница в ипотечной ставке – практически в три раза.

Естественно это приводит к переключению спроса со вторички на новострой. И это не может не сказаться на ценах на новое жилье.

- И как вели себя цены по новостройкам?

- Был небольшой прирост цен на новостройки в апреле-мае. Потом, в июне и июле за счет скидок, которые предоставляли застройщики, рынок почти откатился на прежние позиции – это примерно 111 тысяч рублей за квадратный метр в среднем по Перми. И это при том, что застройщики отмечают: было очень активное лето - в июне и июле у них был бум продаж, и они перевыполняли все свои планы.

- Стоимость новостроек будет повышаться или может снизиться?

- Ожидать снижения на рынке новостроек точно не приходится. Я бы рекомендовала приобретать жилье именно сейчас. В домах, которые должны сдать в конце этого года, продано около 70 процентов квартир. Застройщики явно их придерживают, чтобы выставить на продажу позднее, когда цены повысятся. Так что если есть желание и возможность приобрести квартиру в новостройке, лучше делать это, не откладывая.

Тем более, что в середине сентября, на следующем заседании, Банк России может еще повысить ключевую ставку. И разрыв по ипотеке между вторичным рынком и новостройками может еще больше увеличиться. Что может подхлестнуть спрос на новостройки, цена на которые еще больше вырастет.