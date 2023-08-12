«Эта помощь не завянет»: В Перми открыта регистрация на благотворительную акцию к 1 сентября

Вместо большого количества цветов можно подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги перевести тяжелобольным детям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два пермских благотворительных фонда «Дедморозим» и «Берегиня» открыли регистрацию для участия в благотворительной акции к 1 сентября.

- Участники «Цветов жизни» поддержат наших подопечных, ребят с тяжелыми заболеваниями из Пермского края, - говорят в благотворительном фонде «Дедморозим». – Собранные средства пойдут на то, чтобы близкие тяжелобольных ребят могли взять передышку в круглосуточном уходе, а мальчики и девочки с тяжелыми заболеваниями не оставались одни в стационарах. А также помогут вернуть будущее выпускникам интернатов для людей с инвалидностью.

Для этого вместо большого количества цветов 1 сентября подарите учителю один общий букет от класса, а сэкономленные деньги переведите на чудеса для подопечных «Дедморозим».

- Акция «Дети вместо цветов» — всероссийская и проводится ежегодно в День знаний, - говорят в пермском фонде «Берегиня». - Суть ее проста, но очень человечна: свой первый учебный день школьники встречают, отказавшись от приобретения большого количества цветов. Преподаватель получает один большой букет от всего класса, перевязанный яркой лентой с символикой акции, а сэкономленные средства перечисляются в пользу детей с тяжелыми заболеваниями.

За 5 лет участниками доброй инициативы стали 16 тысяч человек из 177 учебных заведений, с их помощью удалось собрать более 1,5 млн рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

За пожертвование участники акции получат подарки, которые будут радовать их на протяжении учебного года и помогут в учебе: набор магнитных закладок, расписание уроков, большой флажок для торжественной линейки, открытка для учителя и сертификат участника, который пополнит портфолио школьника.

Также в этом году при участии в акции можно выиграть мероприятие для всего класса в активити-парке Sky Trip.

Поддержать акцию может каждый ученик, родитель, учитель или воспитатель. Все что необходимо — уточнить, согласен ли учитель участвовать в акции и зарегистрироваться на сайте: дети-цветы.рф.

И такая ваша помощь точно не завянет!

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