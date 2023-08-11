Первого сентября учеников примут 99 школ Перми

В микрорайоне Ива построили самую большую в Перми школу. Фото: Минимущества Пермского края

1 сентября в школы Перми пойдут 140 тысяч учеников, 16 тысяч из них - первоклассники. Их примут 99 учебных заведений, которые уже прошли приемку и готовы к новому учебному году. Также в городе проверили 79 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования.

Особое внимание - безопасности

Проверку готовности школ проводила межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители департамента образования администрации города Перми, Управления МВД России по городу Перми, в том числе отдела ГИБДД, и Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю.

Специалисты проверили, насколько соответствуют требованиям пожарной и антитеррористической безопасности классы, актовые и спортивные залы, столовые школ.

- Особое внимание в пермских школах уделяется вопросу безопасности детей. Для этого во всех учреждениях образования расположен пост сотрудника охраны, оборудованный сигнализацией и средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии. Все школы оснащены внешними и внутренними камерами видеонаблюдения, имеют ограждения, ворота и калитки которых оборудованы магнитными замками, чтобы дети и сотрудники учреждения чувствовали себя в полной безопасности, - подчеркнула начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.

Например, в школе №79, находящейся в Орджоникидзевском районе Перми, установлено около 200 камер видеонаблюдения.

- Сейчас видео с камер можно смотреть не только на пульте охраны, - рассказала директор школы Венера Веселухина. - Они могут просматриваться во всех административных кабинетах, и даже с телефона руководство школы может наблюдать за тем, что происходит в здании.

В зданиях прошел ремонт

Во время летних каникул в школах Перми были проведены ремонтные работы: где-то просто освежили внешний вид, покрасили стены учебных классов и коридоров, где-то привели в порядок спортивные залы. А в нескольких школах прошел капитальный ремонт.

- В прошлом году мы капитально отремонтировали и запустили к новому учебному году три школы - №77, №93 и «Синтез», - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. - В этом году заканчиваем ремонт школы №22. Эта школа брендовая, с углубленным изучением французского языка. Через 2 года ей исполнится 135 лет. Старый корпус является объектом культурного значения, поэтому ее ремонт ведет специализированная компания.

Также в этом году активно приводятся в порядок спортивные залы в школах. Девять спортзалов были отремонтированы. Началось строительство двух спортивных комплексов- в школах №81 и №96, которые ранее не имели своих спортивных залов. Скоро в Школе бизнеса и предпринимательства в Мотовилихе откроется большой межшкольный стадион.

Новые школы

В планах городских властей перевести всех школьников на обучение в первую смену. Уже сейчас с утра учатся 70 процентов детей. Чтобы реализовать планы, в Перми активно строятся новые школы.

-В новом учебном году мы открываем в микрорайоне Ива самую большую в Перми школу - суперсовременную, на 1600 мест, оснащенную плавательным бассейном с двумя чашами, - рассказал Алексей Грибанов. -Микрорайон Ива - молодой, застраивающийся, поэтому там много детей, и школа была просто необходима. Там будет размещен корпус лицея №10.

Кроме того, в Перми строится еще пять школ. Это новые корпуса школы дизайна «Точка» на бульваре Гагарина на 1000 мест, Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова в Мотовилихе на 700 мест, гимназии №33 в Свердловском районе. Средства на возведение новых школ выделяются из краевого и городского бюджетов, а также благодаря реализации нацпроекта «Образование». Еще две школы строятся в рамках концессионного соглашения между частным инвестором и министерством образования и науки Пермского края: на улице Холмогорской и на Кронштадтской.