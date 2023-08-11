На пруду в Пермском крае утонула 12-летняя девочка

Фото утонувшей девочки: паблик ВК «Подслушано Очер».

«Какое горе! Соболезнования родным», «Мягких облачков тебе, девочка», «Спи спокойно, наш ангелочек», - пишут жители Очера о трагедии, которая случилась на местном пруду.

Здесь на днях утонула 12-летняя девочка. В пятницу, 11 августа, пройдут ее похороны.

Местные жители рассказывают, что этим летом не раз видели, как школьница купалась на пруду без сопровождения взрослых. 9 августа девочка также пришла на водоем без родителей и утонула. Очевидцы, отдыхавшие у воды, достали и вытащили ее на берег, но реанимировать не смогли. Ребенок погиб.

- Прости меня! Мамочки, не отпускайте свои детей одних на речку, - такой пост было опубликован в группе ВКонтакте «Подслушано Очер». Судя по всему, написали его близкие родственники утонувшей девочки.

Прощание с ней состоится 11 августа в 10.00 по адресу: г. Очер, ул. Красноармейская, 25. Отпевание пройдет в Михайло-Архангельской церкви в 12.00.

После случившегося проверку проводят правоохранительные органы.

Напомним, этим летом на водоемах только в Перми утонуло 11 человек, двое из них – дети. А бесконтрольное пребывание несовершеннолетних на водоемах – это основание для привлечения родителей к административной ответственности за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми на пляже спасли двух мальчиков, которых уносило течение

Всего за купальный сезон в краевом центре Прикамья утонули 11 человек (Подробнее...)