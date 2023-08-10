В Перми пианист Денис Мацуев будет аккомпанировать экстим-спортсменам

Для экстрим-соревнований на эспланаде в Перми установят "Царь-арену". Фото: "Пермь 300".

В следующие выходные, 19 и 20 августа, на эспланаде у Театра-Театра состоятся соревнования экстрим-спортсменов на трюковых самокатах и велосипедах.

Специально для них установят «Царь-рампу» площадью 400 квадратных метров. Это будет самая большая передвижная площадка за все время экстрим-соревнований у нас в стране.

В Перми на эспланаде в следующее воскресенье выступит пианист Денис Мацуев. Фото: "Пермь 300".

Вечером, 20 августа, состоятся показательные выступления победителей заездов. Они будут сопровождаться музыкой Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова, Грига, которую исполнит известный пианист Народный артист России Денис Мацуев.

За рояль сядет также и 12-летний пианист, лауреат международных конкурсов, пермяк Лев Бакиров. Он исполнит произведения Сен-Санса, Рахманинова, Шостакович, Моцарта.

Подробнее о программе этого проекта под названием «Ведем себя культурно» в рамках фестиваля «Город встреч» можно узнать на портале «Пермь 300».

Ну, а в эти выходные, 12 и 13 августа, обязательно приходите на городскую эспланаду – там пройдет полюбившийся пермякам и гостям города фестиваль уличных театров «Флюгер».

Вы сможете посмотреть живьем и бесплатно выступления Льва Лещеноко, ансамбля «Ленинград», диджея DJ Smash и других артистов. Подробнее о программе фестиваля уличных театров смотрите тут.

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