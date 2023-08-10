Роковая инфекция: Девушке из Прикамья нужна помощь неравнодушных пермяков

Родители очень любят Алену. Фото: семейный архив.

Алена Тараканова живет с родителями в маленькой глухой деревне Пермяковка Частинского района. В раннем детстве она перенесла тяжелую инфекцию, которая из абсолютно здорового ребенка превратила ее в инвалида и приковала на всю оставшуюся жизнь к инвалидному креслу.

- Первые два месяца были самым счастливыми, когда все было хорошо и спокойно, - вспоминает мама Алены первые недели жизни дочки. — Роды прошли нормально, и врачи быстро отпустили нас домой — дочка была абсолютно здорова.

Все изменилось, когда Аленке исполнилось два месяца — у нее вдруг сильно заболело ухо. Позже, врачи скажут, что это был менингит — инфекционное воспаление оболочек головного мозга. Но увы, верный диагноз девочке поставили не сразу, и лечение начали поздно. Слишком поздно.

Две недели Алена провела в реанимации, несколько раз была в коме. К счастью, медикам удалось спасти ей жизнь, но осложнения серьезно повлияли на ее развитие.

Родители твердо решили не сдаваться: пока дочь росла, с ней постоянно занимались дома и ездили в реабилитационные центры. Чаще всего эти курсы лечения не входили в систему ОМС, и, чтобы оплатить их, маме и папе приходилось месяцами копить деньги.

Недавно Алена отпраздновала юбилей — ей исполнилось 20 лет. Она продолжает заниматься дома: каждый день делает гимнастику, но увы, так и не научилась ходить, а еще ей сложно говорить и учиться.

- Зато у дочери прекрасная память: она с удовольствием учит стихи, легко запоминает тексты песен, часами готова слушать музыку или книги... Мы читаем каждый вечер и стараемся сделать все, чтобы дочка жила интересно и чувствовала себя любимой, — с нежностью рассказывает о дочери мама.

Родители очень ее любят, но Алена уже большая, и с ней очень тяжело физически. Она обожает гулять, но без мамы и папы на улице девушке не справиться — ездить на коляске по дорогам в сельской местности непросто. А Алена очень ждет эти прогулки: знает всех соседей и помнит каждый уголок деревни.

- Мы хотим помочь этой семье и собираем 200 тысяч рублей на важное оборудование, которое сделает жизнь Алены чуть проще, подарит ей комфорт и свободу движения, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Для прогулок у Алены есть старенькая коляска, но дома передвигаться ей все сложнее. Раньше помогали родители, сейчас они уже пожилые и больше не в силах поднимать дочку и пересаживать ее с кровати в кресло или на диван. Проблему легко решит подъемник — специальное приспособление для людей с инвалидностью. Вот только бесплатно такое оборудование не получить, а купить его семья не может — слишком дорого.

Для Алены открыт сбор и помочь этой семье может каждый, кто не останется равнодушным к беде девушки из далекой глубинки в Пермском крае. Помочь Алене Таракановой и ее родителям можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нам с детьми некуда идти»: многодетной матери с восемью детьми нужна помощь неравнодушных пермяков

Большая семья из Добрянки ютится в летнем дачном домике и не переживет предстоящих холодов (Подробнее...)