Жизненно необходимые лекарства или деньги: сможет ли компенсация обеспечить пермякам полноценное лечение

Фото: Минздрав Пермского края

В Перми состоялось расширенное заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Прикамья. Спикерами на мероприятии выступили начальник управления по организации лекарственного обеспечения Минздрава Пермского края Елена Струева и заместитель начальника отдела организации социальных выплат отделения Социального фонда России по Пермскому краю Наталья Теплова.

Темой совещания стало сохранение льготниками права на набор социальных услуг. В него входят лекарственные препараты и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплачиваемый проезд к месту лечения. В соответствии с законодательством, льготник сам решает, получать набор в натуральном виде или в денежном эквиваленте.

По данным Отделения Социального фонда России по Пермскому краю, в Прикамье проживает 218 тысяч федеральных льготников, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, в состав которой также входит набор социальных услуг. При этом в натуральном виде, то есть в виде препаратов и медицинских изделий, этот набор получают только 89 тысяч жителей региона.

Специалисты отметили, что, как правило, федеральные льготники – это граждане, имеющие инвалидность, с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют комплексной, в том числе дорогостоящей, лекарственной терапии. Но не все задумываются, когда эта терапия может понадобиться. Возможно, что сегодня состояние здоровья позволяет не принимать ежедневно лекарственные препараты. Но трудно, практически невозможно, предсказать, что ждет человека завтра.

- При отказе от набора социальных услуг в пользу денег льготополучатель ограничивает себя в возможности получения лекарственной терапии в полном объеме, так как лечение хронических заболеваний требует назначения и применения длительной терапии и зачастую не компенсируется денежным эквивалентом, - рассказала Елена Струева.

Так, например, стоимость курса лечения препаратами, в которых сегодня нуждаются больные онкологическими и гематологическими заболеваниями, составляет до 200 тысяч рублей в месяц и более, сахарным диабетом и бронхиальной астмой – более 5 тысяч рублей в месяц.

В практике есть много примеров необдуманного отказа от набора социальных услуг, получения новых заболеваний у пациентов, принявших ранее решение отказаться от льготных лекарств и вынужденных искать пути обеспечения лекарствами, так как до конца года они уже не имели возможности получать препараты и медицинские изделия по льготе.

Общественные советы медучреждений Прикамья стараются как можно шире информировать жителей о важности использования набора социальных услуг. В ходе заседания были приведены примеры успешных практик взаимодействия советов больниц с жителями. Как правило, работа ведется с привлечением общественных организаций, чтобы пациенты могли услышать мнение не только врачей.

Важно отметить, что подать заявление на возврат в набор социальных услуг можно только до 1 октября текущего года. Это можно сделать в личном кабинете на портале «Госуслуги», в многофункциональных центрах, в также лично в отделении Социального фонда России по Пермскому краю. При этом, получать льготу пациент начнет уже с 1 января следующего года.