В ДТП на трассе в Пермском крае погибли три человека

Ваз-2113 столкнулся с грузовиком Вольво. Три человека погибли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткое смертельное ДТП произошло этой ночью в Пермском муниципальном округе. После столкновения отечественной легковушки и фуры скончались три человека.

Первоначально информация появилась в соцсетях, о случившемся сообщили и кунгурские спасатели: «Сегодня ночью произошло ДТП на дороге Сылва-Ляды. Ваз-2113 столкнулся с грузовиком Вольво. Три человека погибли».

Место ДТП. Фото: ЧП ДТП Пермь

За более подробной информацией журналисты «КП» обратились в ГИБДД, и вот как нам прокомментировали случившееся.

- 9 августа на территории Пермского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. - Около двух часов ночи по автомобильной дороге Троица-Новые Ляды, со стороны поселка Троица в направлении Новых Лядов двигался автомобиль Ваз-211340 под управлением 20-летнего мужчины. На втором километре автодороги водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В этот момент навстречу ему мчалась фура Volvo, управлял которой 27-летний мужчина. В результате лобового столкновения водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы. Сейчас проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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