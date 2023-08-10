Кто быстрее: интернет или гоночный автомобиль?

Фото: Ростелеком

В числе современных профессий, появившихся в последние годы, есть и такая как инсталлятор – специалист, устанавливающий сетевое оборудование. Один из таких профессионалов - Максим Сапожников, начальник цеха сервисной и технической поддержки «Ростелекома». Вот уже 8 лет он обеспечивает горожан доступом в интернет, устанавливает в домах телефонию, видеонаблюдение и помогает подключить онлайн-кинотеатр Wink.

Оптическое волокно. Фото: Ростелеком

Каждый новый рабочий день Максима начинается с получения заявок. В приложении на своем смартфоне сотрудник видит, по какому адресу, в какой временной промежуток и какой набор услуг необходимо подключить клиенту. От этого зависит оборудование, которое возьмет с собой специалист, чтобы выполнить заявку.

- Я в первую очередь работаю с людьми, а потом уже с техникой, - говорит Максим Сапожников, инсталлятор ПАО «Ростелеком». - Все клиенты разные, и к каждому нужен уникальный подход. Далеко не все разбираются в технологиях, но очень в них нуждаются. Моя задача – не только подключить абонента к интернету, настроить телевидение и видеонаблюдение, но и показать, как это работает, объяснить и научить пользоваться всеми нашими сервисами.

Днем Максим подключает к высокоскоростному интернету население, а вечером гоняет на своей тачке. Он – драг-рейсер.

Фото: Ростелеком

И каждый вечер Максим сравнивает скорости гоночного болида и скорость передачи данных по оптическому волокну. И, честно признает, что автомобиль уступает интернету в скорости, особенно, если тот идет по оптическим сетям. А таких в Перми – подавляющее большинство.

- В Перми уже смонтировано более 4000 километров линий связи, 90 процентов территории города охвачено оптическими сетями, - говорит Петр Козловский, директор пермского филиала ПАО «Ростелеком».

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