На закрытие фестиваля «Город встреч» в Пермь приедут Лев Лещенко и группа «Ленинград»

Хедлайнерами закрытия фестиваля «Город встреч» станут Лев Лещенко и группа «Ленинград». Фото: Олег ЗОЛОТО

26 августа на городской эспланаде пройдет кульминация летнего фестиваля «Город встреч» - флагманского мероприятия 300-летия Перми. Праздничные юбилейные мероприятия, посвященные Перми, продолжит шоу «Ночь города», которое состоится на площади перед Театром-Театром.

Вечер начнется выступления DJ Smash. Затем исторический контекст города и края представит проект «Мистика Пармы».

Еще в этот вечер на главную сцену выйдут финалисты специального проекта летнего фестиваля «Проявись», в котором принимали участие пермяки, солисты Пермского театра оперы и балета, группа «Давинчи», хип-хоп исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов фестиваля «Танцуй. Открывай».

Также пермякам и гостям города представят специальные экскурсионные программы «Маршруты Перми».

А хедлайнерами закрытия фестиваля «Город встреч» станут Лев Лещенко и группа «Ленинград», об этом сообщает телеграмм-канал «Пермь 300. Все реально».

КСТАТИ

Летний фестиваль «Город встреч» стал главной точкой притяжения пермяков и туристов этим летом. Мероприятия фестиваля посетили более 100 тысяч человек.

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