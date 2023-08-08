В реке в Пермском крае нашли утонувший автомобиль и тело мужчины

Следователи проводят проверку. Фото: Подслушано Октябрьский/ВКонтакте

В понедельник, 7 августа, в Октябрьском районе возле деревни Биктулка в реке Ирень местные жители увидели утонувший автомобиль. Неподалеку была разбита стоянка - на земле лежали простыня, стаканы, пустые бутылки из-под спиртного и обуглившиеся поленья недавнего костра. На деревьях висели вещи и рюкзак. Но вот людей, кто все это оставил, поблизости не было.

Фото: Подслушано Октябрьский/ВКонтакте

На место приехали местный участковый, сотрудники ГИБДД и МЧС. Машину достали из воды - в салоне никого не было. Предположительно, она пролежала в реке несколько дней. Также на месте нашли водительское удостоверение и ПТС автомобиля. А позже из воды достали тело владельца документов.

Как рассказала «Комсомолке» одна из родственниц погибшего мужчины, накануне он уехал на рыбалку с двумя товарищами. Ранее с одним из них у него был конфликт. Обоих мужчин опросили, но по словам родственницы, они путаются в показаниях.

- Мы склоняемся к криминальной смерти, но пока ждем результатов экспертиз, - рассказала родственница погибшего.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружение в воде тела мужчины проводится проверка.

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