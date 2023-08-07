Пермские врачи рассказали, как избежать заболеваний сердца и сосудов

Фото: краевой Минздрав.

В нашей стране проводится Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Событие чрезвычайно важное и актуальное. Ведь не секрет, что заболевания сердца и сосудов во всем мире выходят на первый план.

Достаточно сказать, что из-за патологий сердечно-сосудистой системы в нашей стране ежегодно умирает около 1 миллиона человек.

Прежде всего – здоровый образ жизни

Медицинское сообщество едино во мнении, что здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

А в чем он заключается? Это физическая активность, правильное питание, отказ от вредных привычек, а также – регулярное проведение профилактических осмотров, чтобы вовремя выявить возможное заболевание.

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Как правильно питаться

Как объясняет главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава Пермского края Григорий Спасенков, на состояние сосудов и сердца влияет то, что мы едим каждый день.

Например, если мы употребляем слишком много жирных и жареных блюд, куриных яиц, кондитерского жира, соли и сахара — это верный путь к ухудшению состояния сосудов и развитию инфарктов, инсультов, гипертонической болезни и других опасных недугов. Ведь повышенное содержание насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара увеличивает уровень вредного холестерина и сахара в крови. Просветы сосудов сужаются, они изнашиваются.

В итоге - возрастает нагрузка на сердце, развивается артериальная гипертензия.

А гипертония, в свою очередь, может вызвать развитие многих тяжелых заболеваний, которые способны привести к инвалидности и смерти.

Боремся с лишним весом и вредными привычками

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно бороться и с лишним весом.

Ожирение повышает риск патологий сосудов и сердца: каждые лишние 10 килограммов могут повышать артериальное давление (АД).

Всем людям необходимо регулярно взвешиваться и измерять окружность живота для определения абдоминального ожирения. Индекс массы тела (по Кетле) — до 28,0; обхват талии — до 88 см у женщин, до 102 см у мужчин.

Необходимо также отказаться от вредных привычек – от курения, от злоупотребления алкоголем.

Курение вообще называют катастрофой для сердца. Каждая выкуренная сигарета вызывает спазм периферических сосудов, повышается уровень давления и свертываемость крови, учащается ритм сердечных сокращений.

Никотин и угарный газ вытесняют кислород, что приводит к хроническому кислородному голоданию организма.

Нет гиподинамии и стрессам

Гиподинамия — одна из частых причин заболеваний сердца и сосудов. Занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе активизируют кровообращение, укрепляют миокард и стенки сосудов, ускоряют вывод вредного холестерина, насыщают ткани организма кислородом, нормализуют процессы обмена веществ.

Износу сосудов и миокарда способствуют частые стрессовые ситуации. Во время нервного перенапряжения повышается уровень адреналина. В результате сердце начинает биться учащенно, а сосуды сковываются спазмом. Происходит скачок артериального давления, и миокард изнашивается намного быстрее.

Как противостоять стрессам? Нужно чаще бывать на свежем воздухе, научиться не реагировать бурно на мелкие неприятности, соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, получать положительные эмоции от хобби и общения с друзьями.

Контроль и еще раз контроль

Кроме того, в основе профилактики ССЗ лежит регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Отметим, что на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацелен одноименный федеральный проект национального проекта «Здравоохранение».

Контролировать уровень холестерина в крови необходимо уже после 30 лет. У здоровых людей его уровень не должен превышать 5 ммоль/л, а у больных сахарным диабетом — 4-4,5 ммоль/л.

Также нужно ежегодно контролировать уровень сахара в крови после 50 лет. Его уровень не должен превышать 3,3-5,5 ммоль/л (в крови из пальца).

Регулярно измеряйте давление

Как подчеркивает Григорий Спасенков, необходимо также обратить внимание на артериальное давление и своевременное его снижение. По статистике, в России из-за артериальной гипертензии ежегодно умирает около 100 тысяч человек.

Повышение давления приводит к развитию ишимической болезни сердца, инфарктам, инсультам и другим патологиям сердца и сосудов.

Вообще-то все должны регулярно контролировать показатели давления. Его нужно обязательно измерять, если появились головная боль или головокружение, шум в ушах, затрудненность дыхания, «мушки» перед глазами, тяжесть или боли в груди или сердце.

При выявлении повышенных показателей артериального давления метод по его снижению при помощи лекарственных средств должен подобрать врач.

Необходимо помнить также, что плановое прохождение диспансеризации и своевременное посещение кардиолога должно стать нормой для людей, находящихся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это же касается лиц, отмечающих повышение показателей артериального давления при самостоятельном его измерении.

Как известно, профилактика бывает не только первичной, но и вторичной. Вторичная профилактика ССЗ проводится в том случае, когда заболевание уже выявлено. В рамках вторичной профилактики осложнений проводится программа диспансерного наблюдения, которую необходимо проходить регулярно.