В Перми завершился Международный Кубок WTG по мини-футболу

В финальной игре Кубок WTG в упорной борьбе завоевала команда «Бионорд». Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Суббота, 5 августа, оказалась в Перми по-настоящему жаркой. И не только потому, что столбик термометра поднялся почти до 30 градусов, но и потому, что в этот день состоялись жаркие футбольные баталии.

На пермском стадионе «Нефтяник» в СК им. В.П. Сухарева состоялся традиционный WTG FOOTBALL CUP 2023 - крупнейшее спортивное мероприятие сообщества Winter Technologies Group (WTG), объединяющего промышленные предприятия в области зимних технологий.

У ворот то и дело возникали острые моменты Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

- Идея футбольного праздника для предприятий, входящих в нашу группу, возникла несколько лет назад, - рассказал основатель бизнес-сообщества WTG Рустам Гильфанов. - Вначале мы просто решили собраться и поиграть в футбол, устроив состязания между командами предприятий. Потом слухи о нашем турнире разошлись по другим компаниям нашего края, которые захотели присоединиться к нам. И турнир стал официальным Кубком промышленных предприятий.

В футбольном чемпионате, который состоялся в 2021 году в манеже «Пермь Великая», участвовало шесть команд, представляющих российские промышленные предприятия. В прошлом году WTG FOOTBALL CUP приобрел международный статус: помимо 10 российских команд, участников и партнеров WTG, к футбольным баталиям присоединились коллеги из Республики Беларусь.

Кстати, именно команда «Беларуськалий» из Солигорска завоевала Кубок в прошлом году и увезла его из России. Тогда в финале турнира пермский «Бионорд», представленный сотрудниками «Уральского завода противогололедных материалов», уступил победителям всего один мяч.Но в этом году белорусской команде не удалось пройти сито отборочных матчей, она оказалась второй в своей группе.

- У нас не получилось выйти в лидеры, немного недооценили соперников, расслабились – ну и получили то, что получили, - говорит капитан команды «Беларуськалий» Павел Ефимчик. - Расстроились, конечно, но на этом жизнь не заканчивается. Будем надеяться, что в следующем году нас опять пригласят, и мы вновь добьемся серьезного результата.

В этом году турнир собрал уже 12 команд. В отборочных матчах приняли участие УЗПМ (Краснокамск), «Бионорд» (Пермь), «Синтез» (Москва), НГТ (Пермь), «Полиэкс» (Пермь), «Галополимер» (Пермь), «Галополимер» (Кирово-Чепецк), БСЗ (Березники), «Метафракс Кемикалс» (Губаха), «Гознак» (Краснокамск), «Т+ Групп» (Пермь) и «Беларуськалий» (Солигорск, Беларусь).

На пермском стадионе «Нефтяник» состоялись жаркие футбольные баталии. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

В церемонии торжественного открытия турнира приняли участие почетные гости: бывший капитан сборной России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе питерского «Зенита» Андрей Аршавин, а также экс-футболист «Амкара», телекомментатор Константин Генич и спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев.

Андрей Аршавин с удовольствием фотографировался с пермяками Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

- Сегодня просто потрясающая атмосфера - настоящий семейный праздник, - отметил Виктор Гусев. – Я в Перми в третий раз, ранее был здесь с футбольной командой артистов «Старко», потом во время круиза по Каме. И я точно знаю, как надо произносить слово «Пермь» - с мягкой буквой «Р».

С приветственным словом к командам обратились Рустам Гильфанов, министр спорта Татьяна Чеснокова, генеральный директор ООО «УЗПМ», депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Пылёв (справа налево). Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

На открытии турнира прозвучали гимны обеих стран – Беларуси и России. Затем с приветственным словом к командам обратились Рустам Гильфанов, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, генеральный директор ООО «УЗПМ», депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Пылёв.

- Из года в год количество участников турнира растет. А благодаря нашим белорусским друзьям он превратился в международное спортивное мероприятие, - подчеркнул Рустам Гильфанов. - Мы счастливы этим, стараемся поддерживать высокий уровень организации. Но основная задача турнира – чтобы сотрудники наших предприятий и их семьи отдохнули, получили удовольствие, провели время на свежем воздухе. Поэтому стараемся делать семейный спортивный праздник, и кроме футбольных матчей сегодня здесь проходит очень много мероприятий для детей.

Поболеть за свои команды пришли друзья, родные и близкие игроков. Было много детей самого разного возраста. Все они с воодушевлением смотрели на поле, а в перерывах фотографировались с именитыми гостями и брали у них автографы.

Трибуны были переполнены болельщиками. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Полуфиналистами WTG FOOTBALL CUP 2023, которые определились после отборочных игр, стали две команды, представляющие «Уральский завод противогололедных материалов» - «УЗПМ» и «Бионорд», победившие в своих группах, а также команды «Метафракс Кемикалс» и «Галополимер» из Кирово-Чепецка.

- К турниру ребята готовятся целый год, - рассказал Дмитрий Пылёв. - На нашем заводе сегодня уже три любительские команды, которые играют на многочисленных турнирах. В прошлом году «БИОНОРД-УЗПМ» завоевал Золотой кубок Любительской футбольной лиги Пермского края, занял первое место на Спартакиаде среди трудовых коллективов Краснокамска, стал чемпионом Ночной Футбольной Лиги во втором дивизионе и одержал победу на Кубке Чемпионов НФЛ, а команда «Прогресс-Бионорд» выиграла Кубок Пермского края по мини-футболу и недавно начала подготовку к дебютному в игровому сезону в Высшей лиге чемпионата России. И в отношении Кубка WTGу нас тоже есть определенные амбиции.

Эти амбиции себя оправдали. В этом году почетный трофей остается в Пермском крае - в обоих полуфинальных матчах победителями стали команды работников «Уральского завода противогололедных материалов» - офиса и производственной площадки. В финальной игре Кубок WTG в упорной борьбе завоевала команда «Бионорд».