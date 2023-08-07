Пермякам закрыли доступ в Балатовский парк

Фото: МКУ "Пермблагоустрйоство"

С 7 августа в Балатовском парке начнут обустраивать пешеходные дорожки. Поэтому вход в парк культуры и отдыха «Балатово» будет закрыт. Гулять пермяки смогут только на территории Черняевского леса. Напомним, парк «Балатово» занимает около 18 гектаров - 2,5 процента от площади леса. Из них 3,5 гектара - обустроенная часть, где размещены дорожки, аттракционы, кафе и спортплощадки.

- Проектом 2019 года предусматривалось мощение большой площади парка, установка на нем десятка павильонов, в том числе для объектов торговли и кафе, создание искусственного водоема с фонтаном, установка спортивных трибун. После обсуждения проекта было принято решение его существенно переработать – сделать акцент на экологичности, сокращении площади мощения, отказа от большинства павильонов, - сообщил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

При реконструкции парка будет обустроена главная аллея и несколько прогулочных дорожек. Установят фонари и камеры видеонаблюдения. В южной части парка уже созданы баскетбольная и футбольная площадки. Сейчас подрядчики сделают площадки для тихого отдыха с беседками, три детские и две спортивные зоны, скейт-парк, площадку для выгула собак. Увеличат площадь сцены.

Чтобы можно было спокойно отдохнуть, в парке поставят скамейки, а рядом с ними – урны. Установят и биотуалеты.

Но при этом подрядчики обязаны максимально сохранить растущие в парке деревья, а также посадить 285 новых деревьев и более 4 тысяч кустарников.