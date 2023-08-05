Телекомментатор Константин Генич: «По «Амкару» я скучаю безумно!»

Константин Генич играл за "Амкар" четыре сезона Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Экс-футболист «Амкара», телекомментатор Константин Генич побывал в Перми на футбольном турнире WTG FOOTBALL CUP 2023, который прошел 5 августа на пермском стадионе «Нефтяник» в СК им. В.П. Сухарева.

- По «Амкару» я скучаю безумно, - признался бывший «амкаровец» в разговоре с журналистом «КП»-Пермь». - И жду, когда команда вернется в Премьер-лигу. Но, видимо, для этого нужен еще один такой Константин Генич, который забьет гол, который поможет «Амкару» выйти в Премьер-лигу.

Напомним, 1 ноября 2003 года гол, забитый Геничем в ворота воронежского «Факела», позволил «Амкару» на следующий сезон выйти в Премьер-лигу. Константин Генич играл в «Амкаре» в качестве полузащитника с 2002 по 2005год. Затем после травмы он был вынужден завершить футбольную карьеру.

Сейчас Константин Генич работает на Матч-ТВ.

- Я и на телевидении продолжал «продвигать» «Амкар», - улыбается он. – Когда в начале сезона еще у всех команд по нулю очков, на первое место в турнирной таблице обычно ставили победителя прошлого сезона. А я ставил на первое место «Амкар», объясняя, что по алфавиту правильнее. Но на самом деле мне просто приятно было видеть свою команду на первом месте.