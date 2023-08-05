Два ДТП произошли на трассе Кунгур-Соликамск в Прикамье

Фото: источник "КП"

Трасса Кунгур-Соликамск в Пермском крае утром в субботу 5 августа, стала местом двух ДТП, которые произошли почти подряд друг за другом.

В полдевятого на 10-м километре дороги 32-летняя женщина, находившаяся за рулем «Тойоты», решили совершить обгон. Но во время маневра она увидела автомобиль, идущий по встречной полосе, и решила вернуться на свою полосу. При этом водительница не учла, что ВАЗовская «десятка», которую она пыталась обогнать, находится слишком близко, и врезалась в нее. В итоге обе машины улетели с дороги в кювет. Водителя «Тойоты» увезли в больницу с травмами.

А спустя два с половиной часа, около 11 утра, на 3-м километре этой же трассы произошло еще одно ДТП – на этот раз с участием спецтехники.

- Недалеко от трассы ликвидируют бывший полигон, там работает спецтехника - трактора, самосвал , экскаваторы, - рассказал «Комсомолке» источник , знакомый с ситуацией. - Когда трактор заезжал на трал, он свалился на бок, 67- летнего водителя придавило кабиной. Когда его доставали, он жаловался на сильные боли в спине, его увезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника.