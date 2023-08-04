Пермские врачи впервые в ПФО вживили ребенку прибор, помогающий работать сердцу

На фото, слева направо: кандидат медицинских наук, детский кардиолог Алексей Биянов, заведующий кардиохирургическим отделением Роман Шехмаметьев, сердечно-сосудистый хирург Петр Лазарьков и Мухамед. Фото: минздрав Прикамья

Врачи-хирурги центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова провели первую в Прикамье и в Приволжском федеральном округе имплантацию системы механической поддержки левого желудочка сердца восьмилетнему пациенту из Ингушетии с тяжелой степенью сердечной недостаточности.

У маленького Мухаммеда с рождения был врожденный порок сердца. Первую операцию по его коррекции мальчик перенес в годик, но через некоторое время у ребенка начала развиваться сердечной недостаточность. Тогда Мухаммеду имплантировали кардиостимулятор, но это не помогло - ему становилось все хуже и в итоге у него развилась терминальная сердечная недостаточность: любая физическая активность приводила к одышке, органы и ткани страдали от недостатка кислорода и питательных веществ, работы левого желудочка сердца была крайне низкой.

Для спасения жизни ребенку требовались либо трансплантация сердца, либо вживление устройства для поддержки кровообращения. Но из-за малого возраста донора было найти невозможно, и врачи решили оперировать. Для пермских врачей это была первая операция по вживлению подобной системы жизнеобеспечения, поэтому они прошли обучение, где ознакомились с функционалом и принципом ее действия. Саму же операцию пермские медики проводили под контролем заведующего отделением детской кардиохирургии Свердловской областной клинической больницы №1 Константина Казанцева, который имел опыт таких вмешательств.

- Сложность и уникальность операции заключается в том, что пациент достаточно молодого возраста, у него маленький рост и небольшой вес, а устройство изначально разрабатывали для взрослых и только в последние годы имплантируется детям. Кроме того, имплантации устройства предшествовала серьезная подготовка пациента и максимально возможная коррекция сердечной недостаточности. Сердце ребенка было увеличено в размерах: левый желудочек мешал нормальной работе правого. Операция по имплантации системы поддержки левого желудочка стала уже восьмым хирургическим вмешательством на сердце мальчика и проходила на фоне уже имплантируемых ранее устройств в сердце, - сообщили в краевом Минздраве.

После операции Мухаммед четыре долгих месяца восстановливался. Это был непростой для него период, но вместе с врачами он справился со всеми трудностями. Имплантированное устройство обеспечивает нормальный сердечный выброс, необходимый для кровоснабжения всего организма. Сейчас Мухаммед дома, в ругу родных и близких и может жить полноценной жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи ГКБ №4 в Перми провели уникальную операцию на головном мозге

Сужение среднемозговой артерии могло стать причиной тяжелой инвалидности 32-летнего пациента, после установки стента мужчина вернулся к полноценной жизни (Подробнее..)