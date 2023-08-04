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Общество4 августа 2023 13:00

В Мордовии запретили склонять женщин к абортам

Авторы инициативы надеются распространить действие закона на всю страну
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности

Пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Автором законопроекта стала руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов и добавил:

- Число абортов в республике снижается. 5 частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности.

Согласно новому закону, за склонение женщины к аборту путем уговоров, шантажа, подкупа или обмана виновных будут штрафовать. Обычным россиянам грозит штраф от 5000 до 10 000 рублей, иностранцам - от 10 000 до 20 000 рублей, должностным лицам - от 25 000 до 50 000, юридическим лицам - от 100 000 до 200 000. При этом вне зависимости от того, был сделан аборт или нет, административное правонарушение будет считаться совершенным.

Авторы инициативы уверены, что закон позволит улучшить демографическую ситуацию в Мордовии. И надеются распространить его действие на всю страну.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто может попасть под действие нового закона и насколько эффективен он будет?

- Субъектом применения данного закона теоретически могут стать врачи, которые на приеме скажут женщине: «Давайте, сделайте аборт. Зачем вам этот ребенок нужен, вам и так тяжело», - говорит адвокат Сергей Калкатин. - Но зачем врачам заставлять женщину идти на аборт без медицинских показаний? А информирование медиком беременной женщины о наличии показаний к искусственному прерыванию беременности не будет считаться склонением к аборту.

Так что, по мнению юриста, новый закон направлен в основном против любовников, мужей или их родителей, не желающих появления ребенка на свет. Когда закон вступит в силу, женщина сможет обратиться в полицию, чтобы защитить себя от давления мужчины, настаивающего на том, чтобы она сделала аборт.

- Типичная ситуация - после встреч с любовником женщина беременеет, а мужчина говорит: «Я не могу пока на тебе жениться, иди делай аборт!» Такое предложение будет уже подсудным делом, - объясняет Сергей Калкатин. - Но, естественно, женщина должна будет доказать, что ее заставляли сделать аборт, а не просто она решила отомстить любовнику за то, что он отказался на ней жениться, - бывают такие случаи. Должно быть что-то, подтверждающее ее слова: запись разговора или переписка в соцсетях.

Также под действие нового закона могут попасть люди, пропагандирующие в соцсетях аборты, феминистки, блогеры, отрицающие беременность и материнство.

- Если какой-нибудь блогер в соцсетях напишет: «Не надо рожать, делайте аборты», - его также могут привлечь к административной ответственности, - говорит юрист. - Ну, естественно, все это может произойти только на территории Мордовии, где будет действовать этот закон. Ну а практика покажет, как он будет работать. Хотя я уверен, что на рождаемость он не повлияет - рожать больше не будут.

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