В Мордовии запретили склонять женщин к абортам

Пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Автором законопроекта стала руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов и добавил:

- Число абортов в республике снижается. 5 частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности.

Согласно новому закону, за склонение женщины к аборту путем уговоров, шантажа, подкупа или обмана виновных будут штрафовать. Обычным россиянам грозит штраф от 5000 до 10 000 рублей, иностранцам - от 10 000 до 20 000 рублей, должностным лицам - от 25 000 до 50 000, юридическим лицам - от 100 000 до 200 000. При этом вне зависимости от того, был сделан аборт или нет, административное правонарушение будет считаться совершенным.

Авторы инициативы уверены, что закон позволит улучшить демографическую ситуацию в Мордовии. И надеются распространить его действие на всю страну.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто может попасть под действие нового закона и насколько эффективен он будет?

- Субъектом применения данного закона теоретически могут стать врачи, которые на приеме скажут женщине: «Давайте, сделайте аборт. Зачем вам этот ребенок нужен, вам и так тяжело», - говорит адвокат Сергей Калкатин. - Но зачем врачам заставлять женщину идти на аборт без медицинских показаний? А информирование медиком беременной женщины о наличии показаний к искусственному прерыванию беременности не будет считаться склонением к аборту.

Так что, по мнению юриста, новый закон направлен в основном против любовников, мужей или их родителей, не желающих появления ребенка на свет. Когда закон вступит в силу, женщина сможет обратиться в полицию, чтобы защитить себя от давления мужчины, настаивающего на том, чтобы она сделала аборт.

- Типичная ситуация - после встреч с любовником женщина беременеет, а мужчина говорит: «Я не могу пока на тебе жениться, иди делай аборт!» Такое предложение будет уже подсудным делом, - объясняет Сергей Калкатин. - Но, естественно, женщина должна будет доказать, что ее заставляли сделать аборт, а не просто она решила отомстить любовнику за то, что он отказался на ней жениться, - бывают такие случаи. Должно быть что-то, подтверждающее ее слова: запись разговора или переписка в соцсетях.

Также под действие нового закона могут попасть люди, пропагандирующие в соцсетях аборты, феминистки, блогеры, отрицающие беременность и материнство.

- Если какой-нибудь блогер в соцсетях напишет: «Не надо рожать, делайте аборты», - его также могут привлечь к административной ответственности, - говорит юрист. - Ну, естественно, все это может произойти только на территории Мордовии, где будет действовать этот закон. Ну а практика покажет, как он будет работать. Хотя я уверен, что на рождаемость он не повлияет - рожать больше не будут.