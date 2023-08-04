Цифровой рубль: что это такое рассказывает пермский доктор экономических наук

Цифровой рубль обеспечивается государством, в частности, золотовалютным фондом страны. Фото предоставлено пресс-службой пермского Политеха

Цифровой рубль — что это такое? Рассказывает эксперт Пермского Политеха

С 1 августа в России вступили в силу изменения, касающиеся цифрового рубля. Как сообщают в Центробанке, в тестировании новой формы национальной валюты примет участие лишь ограниченный круг клиентов и сотрудников крупных кредитных организаций. Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления промышленным производством Пермского Политеха Жанна Мингалева объяснила, чем цифровой рубль отличается от безналичного и каковы преимущества и недостатки его использования.

Цифровой рубль — это электронная версия рубля

Он является дополнительной формой отображения уже существующих наличных и безналичных денег в виде цифрового кода. Цифровой рубль будет эмитироваться (выпускаться в обращение) Банком России в цифровом виде, и этот цифровой код будет храниться в ЦБ. Поскольку это цифровой вид уже существующих и принадлежащих клиенту (физическому лицу или организации) денежных средств, перевод безналичных и наличных рублей в цифровые будет производиться в отношении 1:1 без комиссии. Храниться новая форма валюты будет в электронном кошельке на платформе Банка России.

Основные отличия цифрового рубля от безналичного заключаются в следующем:

- Цифровой рубль невозможно использовать как средство накопления. Проценты с вклада начисляются безналичными рублями на счет, размещенный в банке. На цифровой кошелек проценты не начисляются.

- Цифровой рубль нельзя использовать как средство для получения кредита и проведения платежей по нему. Опять же — из-за того, что такие операции производятся через банковский счет клиента.

- Цифровой рубль можно использовать только как средство платежа. При этом для проведения платежных операций с разными категориями контрагентов (банками, юридическими лицами и физическими лицами) будет необходимо открыть счета разных типов. Кроме того, введено правило: один клиент — один счет.

- Местом хранения цифрового рубля является Центробанк. Безналичные средства хранятся на счетах в конкретных банках (Сбербанк, Тинькофф, Газпромбанк, Альфабанк, Почта банк и т.д.). И при проведении платежных операций передача безналичных денег происходит между разными банками. Цифровой рубль при совершении любой транзакции всегда будет храниться в ЦБ, — поясняет эксперт Пермского Политеха.

В отличие от криптовалюты, цифровой рубль имеет официальный характер и контролируется Центральным банком. Цифровой рубль может обмениваться на другие валюты, но по курсу обычного рубля и при их наличии у клиента в виде наличных или безналичных денег.

Цифровой рубль обеспечивается государством, в частности, золотовалютным фондом страны.

По данным ЦБ РФ, золотовалютный фонд России по состоянию на июль 2023 года составил $595,9 млрд, что немного меньше его размера в середине февраля 2022 года ($643,2 млрд). Причем это реальный размер золотовалютных резервов, хранящихся в ЦБ РФ, а не в зарубежных банках. Структура золотовалютного фонда страны в июле 2023 года состояла из активов в иностранной валюте, преимущественно юаней (71,5%), монетарного золота (23,6%), специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов (4,9%).

Негативное влияние на устойчивость национальной валюты от «замороженных» в зарубежных банках золотовалютных резервов России пока не наблюдается. Размер международных активов страны, которые хранились в зарубежных банках в начале марта 2022 года, составлял, по данным зарубежных источников, около $300 млрд. Однако, в течение года подавляющая часть этих средств так и не была найдена зарубежными регуляторами. Согласно данным агентства Блумберг, к началу 2023 года власти Евросоюза располагали достоверными данными о замораживании российских активов только на $36,4 млрд, тогда как их общая сумма на счетах в ЕС в начале марта 2022 года оценивалась в $258 млрд.

При этом, согласно расчетам всех ведущих финансовых международных регуляторов (Всемирного Банка и Базилевского комитета), Россия продолжает занимать четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов: на первом месте находится Китай ($3,31 трлн), на втором — Япония ($1,254 трлн), на третьем — Швейцария ($834.26 млрд). При этом международные активы сократились у всех стран-лидеров, а не только у России. Так, за 2022 год золотовалютные запасы у Швейцарии уменьшились на $186 млрд, у Японии — на $134 млрд, у Китая — на $120 млрд. В пятерку стран с наибольшим уменьшением золотовалютных резервов в 2022 году также вошли Сингапур — сокращение на $128 млрд, и Гонконг со снижением международных активов на $73 млрд. Всего в 2022 году золотовалютные резервы в мире сократились на $1 трлн.

— Таким образом, «заморозка» за рубежом части золотовалютных резервов страны и глобальные тенденции в данной сфере сильного влияния на устойчивость российского рубля, и цифрового в том числе, не окажут, — делится мнением эксперт Пермского Политеха.

Доктор экономических наук добавляет, что появление цифрового рубля не связано с девальвацией валюты. Цифровой рубль нужен, прежде всего, чтобы защитить денежные средства граждан и компаний от мошенничества, хищений, проведения неправомерных операций, а также для повышения общего контроля над крупными сделками. Все операции с цифровым рублем будут контролироваться Центробанком. Цифровые деньги из электронного кошелька защищены от краж. Даже если оплата цифровым рублем производится через обычный банк, то цифровой рубль все равно остается в электронном кошельке, под контролем ЦБ, что минимизирует опасность хищения средств. При этом владелец цифрового рубля может в любой момент использовать его в наличной или безналичной форме.

— На стабилизацию курса национальной денежной единицы влияет состояние экономики и валютная политика государства, а не наличие нескольких форм валюты, — отмечает Жанна Мингалева.

Чем отличается лицевой счет от цифрового кошелька? Лицевой счет в банке — это идентификатор физического лица-клиента банка, который используется для зачисления заработной платы и финансовых выплат, оплаты счетов, товаров и услуг, хранения денег и получения кредитов. Лицевой счет связан с расчетным (банковским) счетом клиента, на котором, собственно, и хранятся деньги.

Цифровой кошелек — это счёт, который открывается в одном из платёжных сервисов (не в банке) и предназначен для совершения приходных (зачисляем средства) и расходных (оплачиваем покупки) операций. Клиенты вносят деньги в кошелек напрямую или подключают к нему свой банковский счет для совершения одной или нескольких операций. Преимущества кошелька в том, что это удобный и быстрый инструмент совершения онлайн-платежей. Кроме того, доступ к кошельку может осуществляться через любой банк, в котором обслуживается клиент.

Жанна Мингалева объясняет, что принципиальная разница между этими финансовыми инструментами в том, что в цифровом кошельке деньги хранятся не в банке, а в специальной компьютерной программе. Кроме того, с помощью кошелька нельзя получать зарплату, нельзя взять кредит и т.д., то есть выполнять все операции, которые доступны для клиента банка и банковского счета. Цифровой кошелек в ЦБ РФ — это альтернатива тем платежным системам, в которых оборот средств происходит виртуально. Банки лишь «подключены» к таким системам.

В Банке России считают, что введение цифрового рубля поспособствует повышению конкуренции на финансовом рынке. Однако, отмечает эксперт Пермского Политеха, говорить о существенных изменениях в динамике конкуренции нельзя. В данном случае речь может идти только о сегменте платежных операций в национальной валюте. В процессе развития системы платежей с помощью цифрового рубля произойдет создание новой платежной инфраструктуры, которая позволит осуществлять платежи в том числе без использования доступа к Интернету. Это определенным образом расширит возможности и упростит процедуру проведения трансграничных платежей.