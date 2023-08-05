Как пермякам побывать в средневековой Европе, не пересекая границ России

Башня святого Олафа Выборгского замка была одной из самых высоких башен Европы. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Узкие улочки, выложенные брусчаткой, старинный замок, чьи стены защищали жителей города от вражеских ядер, возвышающаяся над домами Часовая башня – чтобы попасть в настоящее европейское средневековье, не надо пересекать границу. Час на «Ласточке» из Санкт-Петербурга – и мы в Выборге.

Выборгский замок

Датой основания Выборга считается 1293 год, когда шведы во время третьего крестового похода построили здесь на маленьком острове замок. Его донжон (главная башня в европейских феодальных замках), получивший имя святого Олафа, был одной из самых высоких башен Европы. Спустя век поселение, выросшее вокруг Выборгского замка, получило статус города. Шведского, разумеется.

За многовековую историю замок не раз осаждался. Но безрезультатно. Владычество шведов в этих местах значительно пошатнулось только во времена Петра I. Удары русской артиллерии Выборгский замок не выдержал. Русские войска пробили брешь в крепостной стене и захватили замок, а с ним и всю окружающую территорию.

Вход на Замковый остров бесплатный. Можно побродить вокруг крепостных стен, зайти во внутренний двор крепости. В самом же замке расположен музей. Там можно зайти в Дом наместника и посетить Цейхгауз, посмотреть археологические находки шведских времен. Комплексный билет в музей стоит 500 рублей, для детей до 16 лет – бесплатно.

К сожалению, башня святого Олафа находится на реставрации. И подняться на ее смотровую площадку нельзя. Но есть другая возможность увидеть старинный Выборг с высоты.

Часовая Башня и Иван-часовщик

На самой высокой точке средневекового города — Колокольной горе – находится Часовая Башня. Она была заложена в конце XV века как колокольня католической церкви. От самого храма остались только руины. А вот башня стоит более пяти веков. И ей не повредили все войны, бушевавшие здесь. Хотя от пожаров Часовая башня страдала не раз.

Часовая башня Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В 1753 году на башне были установлены часы с колоколом. Созданы они практически по принципу дедовских «ходиков» - внутри башни установлен деревянный короб, в котором протянуты тросы с тяжелыми гирями, приводящими в действие часы. Спустя почти сто лет, в 1848 году в часах поменяли механизм, и он работает до сих пор.

Впрочем, десять лет назад часы встали. Механизм заржавел, а привести его в порядок было некому. Башня была заброшена, вход в нее забит железным листом. И, возможно, так и остался бы Выборг без одной из главных достопримечательностей, если бы не местный школьник Иван Першин. Мальчик не раз залезал тайком в башню. И однажды решил починить часовой механизм. Он нашел в интернете видео, как смотритель смазывает и заводит часы, и, пользуясь этой инструкцией, очистил механизм от ржавчины и завел. А утром весь Выборг вновь услышал колокольный звон старинных часов.

Механизм старинных часов. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

С тех пор прошло шесть лет. Иван окончил институт и теперь работает часовщиком и экскурсоводом Часовой башни.

Внутрь старинной колокольни можно подняться по крутой винтовой лестнице и оказаться на смотровой площадке, откуда открывается вид на весь Выборг. А также там можно посмотреть, как выглядит изнутри механизм часов.

- Полного завода часов хватает на неделю, - рассказывает Иван. - Потом надо крутить ручку лебедки, поднимающей гирю на верх башни.

Но на самом деле, заниматься этой тяжелой работой часовщику приходится только зимой, когда в Выборге нет туристов. А в туристический сезон хватает желающих прикоснуться к истории и подкрутить время вперед. Хотя бы с помощью лебедки.

Просто так зайти внутрь Часовой башни нельзя, только с экскурсией, которые проводятся раз в час. Стоимость – 300 рублей.

Самый старый жилой дом России

Самая длинная улица старого Выборг – Крепостная. Она покрыта брусчаткой, поэтому ходить на каблуках по ней проблематично. Зато это настоящая средневековая улица. Она не раз служила декорацией для фильмов, например, здесь снимались эпизоды «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», она изображала Бейкер-стрит в сериале «Шерлок Холмс» 2013 года.

В этом доме люди живут, начиная с XVI века. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

А еще на этой улице находится самый старый жилой дом в России - в нем люди живут, начиная с XVI века. По данным историков, дом по улице Крепостной, 13а был построен в 1583 году и с тех пор почти не перестраивался. Разве что расширили окна – раньше они были щелевидными, вполне оправдывая фразу «Мой дом – моя крепость». А в советские времена в дом провели центральное отопление и сделали канализацию.

Сейчас в доме живут две семьи. Жильцы самого старого дома признаются, что устали от внимания туристов. И внутрь, конечно, никого не пускают. Но обойти здание и сфотографироваться на фоне старинных стен можно.

Крендель от «серых братьев»

Говорят¸ в старинных путеводителях значилась фраза: «Побывать в Выборге и не выпить чашечку кофе с выборгским кренделем - это все равно, что побывать в Риме и не увидеть Папу». Иногда Выборг даже называют «Крендельным городом».

А началось все с «серых братьев», францисканских монахов, которые, начиная с XV века, выпекали крендели по рецепту, хранившемуся в строгой тайне. Деньги же от продажи выпечки пускали на ремонт монастыря. И даже после закрытия монастыря в Выборге продолжали выпекать эти крендели.

До сих пор в выборгских кофейнях можно попробовать знаменитые крендели. Их форма напоминает руки монахов, сложенные в молитве. А главная особенность – использование семи пряностей, в том числе муската, тмина, майорана, гвоздика и кардамона.

Цена: 150 рублей.

По морю на корабле

Выборг расположен на берегу Балтийского моря. И, конечно, летом большое удовольствие - прокатиться по морю на теплоходе или катере. Тем более, что искать долго вариант не придется. Чуть ли не на всех улочках Выборга мальчики и девочки с плакатиками в руках зазывают туристов на морские прогулки.

С борта теплохода можно увидеть возвышающийся над водой Выборгский замок¸ парк Монрепо и остров Любви.

Часовая прогулка на теплоходе по Выборгскому заливу стоит 800 рублей с человека. На катамаране – 1000 рублей.