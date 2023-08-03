Жара в Прикамье скоро отступит, а засуха продолжится

В эти выходные погода еще будет жаркой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Буквально до последнего момента метеорологи не исключали, что нынешний август будет таким же аномально жарким, как и в прошлом году – начало месяца вроде бы подтверждало такие долгосрочные прогнозы.

Но сейчас синоптики поняли, что на следующей неделе нас ждет похолодание.

Правда, в выходные еще успеем насладиться жаркой погодой и ясным солнышком.

- Ближайшие дни еще будут очень теплыми, - говорит доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Возможно, пик тепла придется на субботу, 5 августа. Днем столбик термометра может подняться до +28…+29 градусов, в том числе и в Перми. Примерно такая же погода сохранится и в воскресный день. Грозы если и прогремят, то лишь на востоке края.

Однако уже в начале следующей недели погода начнет меняться, ветер изменится на северный.

- Уже со вторника, 8 августа, мы будем замечать постепенное снижение температуры, - объясняет метеоролог. - Антициклон сместится на север в район Новой Земли. Усилится северный ветер, и к нам начнет поступать более прохладный воздух. С четверга, 10 августа, можно ожидать заметного похолодания – температура днем не будет превышать +18…+23 градусов.

А что будет с дождями? Их с надеждой ждут и садоводы, и грибники.

Увы, они почти прекратятся. И воздух, как отмечает синоптик, станет более сухим – не таким влажным, как сейчас.

- Значительных дождей пока не просматривается, так что сохранится дефицит влаги в почве, особенно на юге края, где с апреля осадков выпало в 3-4 раза меньше климатической нормы, - прогнозирует Андрей Шихов.

Получается, что если первая декада августа была такой же жаркой и сухой, как в прошлом году, то вторая половина месяца обещает быть заметно прохладнее, но столь же засушливой.