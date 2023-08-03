Чертова дюжина кандидатов: кто хочет стать мэром Перми

На пост мэра претендуют 13 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как Алексей Дёмкин покинул пост мэра Перми, - напомним, официально он сообщил об этом 27 июня, - временно исполняющей полномочия главы города стала Ольга Андрианова. Но руководить городской администрацией ей предстоит только до вступления в должность нового мэра. Выбрать его предстоит депутатам Пермской городской Думы из кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

Прием заявлений от желающих занять освободившееся кресло главы города завершается сегодня, 3 августа. Документы в конкурсную комиссию на данный момент представили 13 человек.

Анна Баранова - руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края, руководитель комсомольской организации Прикамья.

- Главным пунктом моей программы станет возвращение прямых выборов главы города Перми, - рассказала Анна.

Ирина Боровик – блогер, занимающаяся вопросами любви и секса. Она подала заявление в последний день, 3 августа.

- Я за одну ночь написала план развития города, где наряду с обещаниями построить третий мост через Каму, новый оперный театр и спортивно-концертный комплекс есть идея открытых выборов, семейные ценности, поддержка многодетности и секспросвет, естественно! – написала Ирина на своей странице в соцсети.

Мария Булычева – юрист, председатель наблюдательного совета ассоциации профессиональных медиаторов.

- Я прекрасно понимаю, что шансов у меня немного, но попытка – не пытка, - рассказала Марина «Комсомолке». - К тому же у меня появилась возможность донести до людей информацию о том, что такое медиация – мирное разрешение конфликтов. Мало кто знает, что можно разрешить практически любой конфликт, не доводя его до суда. Конечно, одного этого умения для должности мэра мало, но оно тоже не будет лишним.

Ильяс Гайнанов - бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам, участник специальной военной операции, командир танкового взвода.

Андрей Золотарев - машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага». Он в 2021 году уже пытался занять должность главы Перми. Ранее Золотарев также претендовал на пост главы Кунгура

Марина Казанцева - адвокат.

- Считаю, что управлять городом должен человек с юридическим образованием, - рассказала Марина Валентиновна «Комсомолке». - Я ежедневно сталкиваюсь с тем, что в судах оспариваются те или иные документы, принятые городской администрацией. Если бы я занимала должность главы Перми, таких судебных процессов было бы намного меньше, потому что я подписывала бы только законные решения или¸ по крайней мере, контролировала бы это.

Оксана Комягина – безработная, ранее работавшая руководителем отдела продаж медицинского центра «Философия красоты и здоровья».

- Главный лозунг моей программы «Пермь - город счастливых семей!», - сообщила Оксана. - Программа рассчитана на создание комфортной среды города и развитие инновационных технологий. Я считаю, город Пермь должен стать за 5 лет родиной талантов.

Кристина Коскова - сотрудница Управления капитального строительства Пермского края.

Александр Русанов – глава администрации Ленинского района Перми. Должность он занял в марте прошлого года. До этого был исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края и председателем регионального совета пермского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.

Александр Семакин - директор ООО «Желтранс» из Новоильинска.

Александр Синявский - сотрудник департамента транспорта пермской мэрии. В 2021 году Синявский уже участвовал в конкурсе на выборы мэра. Тогда он позиционировал себя как общественника, координатора сообщества «Велосипедизация Перми».

Эдуард Соснин - министр экономического развития Пермского края. Он считается основным претендентом на пост главы. Эдуард Соснин родился в Лысьве. После окончания Высшей школы экономики работал в Москве в крупной оптовой компании. В 2013 году вернулся в Лысьву, где создал предприятия по производству товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство. Министром стал в ноябре 2020 года.

Ксения Тарантина – юрист, помощник депутата Пермской городской думы.

- Я родилась в Перми и мне не все равно, что происходит в моем городе. Лучше города, чем Пермь, нет. И я хочу, чтобы он был приятным для жителей и привлекательным для туристов, - объяснила свое желание принять участие в конкурсе Ксения.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Перми пройдет 17 августа. На него кандидаты должна представить свои программы развития Перми. В состав конкурсной комиссии войдут шесть человек, предложенных губернатором Пермского края, и шесть, направленных депутатами городской думы. Комиссия отберет из всех претендентов двух кандидатов, из которых депутаты Пермской городской Думы и выберут мэра.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно нормативным актам кандидаты на пост главы Перми должны иметь высшее образование и стаж муниципальной или государственной службы либо стаж работы по специальности, в том числе на руководящей должности. Все они должны подготовить собственную программу развития города.