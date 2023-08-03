В Перми пройдет финальный показ кинофестиваля «ЛАМПА»

Фото: фестиваль "ЛАМПА"

В этом году кинофестиваль короткометражного социального кино, видеороликов и рекламы «ЛАМПА» состоится уже в 10-й раз. В этом году на него было подано 524 заявки из 54 стран мира. Самыми популярными темами этого сезона стали культурное наследие, семейные ценности, внимание к пожилым людям, инклюзия.

В эту пятницу, 4 августа, на эспланаде пермяки получат возможность познакомиться с фильмами продюсерского центра «ЛАМПА», которые сейчас можно увидеть только на фестивалях и закрытых показах.

- Эти искренние, добрые фильмы точно заставят вас улыбнуться и поверить в чудо, - говорят организаторы.

В программе показа: социальная драма «Почему я?», посвященная людям, занимающимся благотворительностью, короткометражка «Куриный бог», рассказывающая о проблемах усыновлении, социальные ролики «Шкаф» и «Школы–каждой стране», короткометражка «Неошибка», документальный проект «Особый статус сильных людей» о ВИЧ-положительных детях и их родителях и музыкальный социальный видеоклип «Маяки».

Показ пройдет на эспланаде, на площади перед зданием Законодательного собрания. Начало в 18.00. Вход свободный.