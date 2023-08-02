В порту Дудинка на гидросамолете разбился турист из Прикамья

На месте крушения самолета остались лишь обгорелые обломки. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В красноярских соцсетях публикуют видео – в порту Дудинка с воды поднимается гидросамолет. Едва поравнявшись с берегом, он пикирует, врезается в землю и загорается.

На место прибыли спасатели, которым оставалось лишь затушить обломки. Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, ЧП произошло сегодня, 2 августа, около 11.00 по местному времени, на борту аэролодки Borey находились два человека, они оба погибли.

Причины авиакатастрофы сейчас устанавливаются. Но известно, что в районе Дудинки в это время были сильные порывы ветра, которые могли подхватить легкий самолет. А выровнять его пилоту могло просто не хватить времени, он не успел высоко подняться.

По некоторым данным, гидросамолет должен был лететь на плато Путорана, на то самое, на котором в сентябре 2021 трагически погибли министр МЧС генерал Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник.

Как сообщает издание «В курсе.ру», ссылаясь на свой источник, на борту воздушного судна предположительно мог находиться один из владельцев пермского аэродрома «Луговское». Однако на аэродроме не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию: «Мы сами об этом недавно узнали из СМИ, и у нас нет никакой другой информации»,- сообщили там.

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