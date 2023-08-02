В Перми отметили День ВДВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 августа в Перми отметили День воздушно-десантных войск. Утром «голубые береты» собрались на набережной Камы, у Речного вокзала. Затем колонна участников традиционно прошла по улицам города до памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас», установленного на бульваре Советской Армии на улице Сибирской.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Там состоялось возложение цветов и митинг, в котором приняли участие военные, ветераны ВДВ, представители краевого и городского советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных организаций.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, в этот день в Перми были отключены все фонтаны, кроме двух на городской эспланаде: у Театра-Театра и у здания Законодательного Собрания.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО