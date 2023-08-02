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Происшествия2 августа 2023 8:20

В Пермском крае, возвращаясь с дачи, пропала 15-летняя девочка

Алена Ольхова поехала из Добрянки в Пермь и исчезла
Виктор Правдин
Фото: Яндекс Карты/Регион59

Фото: Яндекс Карты/Регион59

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили в розыск 15-летнюю Алену Ольхову. Вечером в пятницу, 28 июля, девочка возвращалась с дачи домой. Предположительно, она села на последнюю электричку на станции Пальники в Добрянском районе и исчезла.

Приметы

Рост 165 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, рыжие волосы. Была одета в черное в горошек платье, белые кроссовки.

Особые приметы: На правой ноге в районе лодыжки родимое пятно.

Всех, кому известно местонахождение девочки, просят сообщать по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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